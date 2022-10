Nouveau financement pour les améliorations écoénergétiques résidentielles à Saskatoon





SASKATOON, SK, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - En aidant les Canadiens à améliorer l'efficacité énergétique de leur maison, on leur permet non seulement d'économiser sur leurs factures mensuelles, mais aussi de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et à la création d'emplois de qualité.

L'honorable Daniel Vandal, Ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Mairin Loewen, membre du Conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et conseillère à la Ville de Saskatoon, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 11,1 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Financement de l'efficacité communautaire (FEC) pour aider la Ville de Saskatoon à mettre en oeuvre un programme de financement des améliorations écoénergétiques résidentielles.

Le programme de prêts pour des rénovations écoénergétiques résidentielles de la Ville de Saskatoon est le premier programme basé sur le modèle de financement PACE (Property Assessed Clean Energy) de la province. Il a été conçu pour aider les propriétaires de maisons unifamiliales à entreprendre des travaux d'amélioration écoénergétique. Les propriétaires de maison pourront recevoir du financement pour une variété de mesures admissibles, qu'il s'agisse d'amélioration de l'efficacité énergétique, d'intégration de systèmes à énergie renouvelable, de conservation de l'eau, d'installation de stations de recharge de véhicules électriques (VE) ou d'adoption de technologies de stockage des batteries. Le programme leur permet de rembourser le prêt par le biais de leur facture d'impôt foncier.

Le programme prévoit une aide supplémentaire pour les ménages à faible revenu en renonçant à facturer des frais administratifs fixes, en fournissant gratuitement certains services et diverses mises à niveau d'équipement, et en offrant des remises supplémentaires. Grâce à son partenariat avec SaskPower, la Ville favorise également l'accès des ménages à faible revenu à son programme d'assistance énergétique existant, qui offre notamment un service d'accompagnement énergétique et des mises à niveau à faible coût spécifiquement destinés aux ménages à revenu modique. Cet investissement dans plus de 400 projets de rénovation domiciliaire devrait permettre de soutenir de 230 à 430 emplois locaux dans les secteurs de la construction et des métiers spécialisés au cours des quatre années de mise en oeuvre du programme. De plus, la Ville encouragera les entreprises autochtones à faire partie de la liste d'entrepreneurs qualifiés qui seront présélectionnés pour l'exécution des travaux réalisés dans le cadre du programme.

La mise en oeuvre du programme de prêts pour des rénovations écoénergétiques résidentielles de la Ville de Saskatoon fait suite à une étude de faisabilité qui a été réalisée avec succès grâce à une subvention de 102 750 $ obtenue dans le cadre de l'initiative Financement de l'efficacité communautaire du FMV et qui visait à examiner diverses possibilités pour la conception d'un programme de financement résidentiel basé sur le modèle PACE. Le premier volet du programme de prêt a été extrêmement populaire et il y a maintenant une liste d'attente. La Ville envisagera d'apporter d'autres améliorations au programme afin de mieux servir les propriétaires.

L'initiative Financement de l'efficacité communautaire (FEC) est offerte par le biais du Fonds municipal vert (FMV), qui est géré par la FCM et financé par le gouvernement du Canada. L'initiative FEC aide les collectivités de toutes tailles à mettre en oeuvre des programmes de financement locaux novateurs destinés à permettre aux propriétaires de réduire leurs émissions de GES et de rendre leur maison plus écoénergétique, confortable et abordable, à créer des emplois locaux et à faire rouler l'économie locale.

Grâce à cette initiative et à d'autres programmes semblables, le FMV obtient du succès depuis plus de 20 ans en soutenant la mise en oeuvre de projets environnementaux porteurs de changement à l'échelle municipale. Le gouvernement du Canada a investi 1,65 milliard de dollars dans le FMV depuis sa création afin de donner les moyens aux municipalités de soutenir des projets visant la mise en oeuvre de solutions novatrices faisant appel à des ressources locales.

«?Nous collaborons avec des partenaires de l'ensemble de la Saskatchewan pour construire des bâtiments plus verts et soutenir une croissance économique durable. L'annonce faite aujourd'hui avec la Fédération canadienne des municipalités permettra de bâtir des maisons plus confortables et plus écoénergétiques qui permettront de réduire les factures des familles canadiennes, de lutter contre les changements climatiques et de créer de bons emplois pour les travailleurs. Le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer ces initiatives.?»

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Il est d'une importance capitale que tout le monde participe à la lutte contre les changements climatiques. Les municipalités dans l'ensemble du Canada font leur part en adoptant des solutions novatrices qui créent des emplois et favorisent la résilience au climat. Les investissements dans l'infrastructure verte des collectivités canadiennes amélioreront la qualité de l'air et la vitalité de notre économie, en plus de nous conduire vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

«?Les familles et les administrations locales prennent des mesures climatiques novatrices au sein de leurs collectivités. En investissant dans des programmes qui visent à rendre les maisons plus écoénergétiques, nous créons des emplois, luttons contre les changements climatiques et réduisons les factures d'énergie des familles. Je tiens à remercier la Fédération canadienne des municipalités et la Ville de Saskatoon pour leur approche innovante en matière de lutte contre les changements climatiques et d'aide aux familles. C'est ce genre de solutions climatiques novatrices locales que notre gouvernement continuera de soutenir.?»

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor

« Les municipalités sont aux premières lignes de la lutte contre les changements climatiques et de l'action climatique, et des collectivités de toutes tailles font preuve de leadership en matière de climat à un moment où nous en avons vraiment besoin. Le Fonds municipal vert leur donne les moyens d'obtenir des résultats sur le terrain. Et ces résultats, nous les obtenons avec nos partenaires fédéraux, en aidant des villes comme Saskatoon à bâtir des collectivités plus vertes et plus durables, à créer des emplois et en aidant les Canadiens à rendre leurs maisons plus confortables et abordables. Ensemble, nous sommes bien engagés sur la voie de la carboneutralité. »

Mairin Loewen, membre du Conseil d'administration de la FCM et conseillère à la Ville de Saskatoon

« Saskatoon est la première municipalité en Saskatchewan à mettre en oeuvre un programme comme le Programme de prêt pour l'énergie domestique. Ce programme permet aux résidents d'emprunter de l'argent à la Ville pour réaliser des rénovations écoénergétiques dans une résidence unifamiliale. Qu'il s'agisse de remplacer le générateur d'air chaud, des fenêtres, une porte mal calfeutrée ou tout autre projet du genre, ce programme permet aux citoyens de réduire à la fois leur facture énergétique mensuelle et leurs émissions de gaz à effet de serre. Le présent financement nous permet d'élargir ce programme après que son projet pilote ait connu un succès immédiat conduisant à une liste d'attente de résidents désireux d'apporter des améliorations écoénergétiques à leurs résidences. Soucieux d'équité, ce programme permet d'éliminer les frais administratifs et d'offrir des rabais aux ménages admissibles en fonction de leur faible revenu. »

Charlie Clark, maire, Ville de Saskatoon

