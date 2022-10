Eurosets présente Colibrì, le système ECLS le plus léger et compact du marché qui peut même être transporté dans un sac à dos





Eurosets, une société basée à Medolla (Italie) leader dans le développement, la production et la mise sur le marché de dispositifs médicaux avancés, a annoncé durant le 36e sommet annuel de l'Association européenne de chirurgie cardiothoracique (EACTS) (Milan, du 5 au 8 octobre 2022), le lancement de Colibrì, le système d'assistance vitale extracorporel (ECLS) le plus léger du marché.

Colibrì vient compléter et étoffer le portefeuille ECLS d'Eurosets dans le but de fournir une assistance temporaire aux patients souffrant d'insuffisance ventriculaire, d'arrêt cardiaque, ou d'insuffisance respiratoire dans une variété d'applications, y compris une oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO), une réanimation cardiopulmonaire extracorporelle (E-CPR), et une assistance circulatoire mécanique (MCS).

Doté d'une pompe centrifuge à lévitation entièrement magnétique couvrant les patients adultes, pédiatriques et nouveau-nés, d'un ensemble de capacités avancées de surveillance, et d'une intégration complète à ECMOLife, Colibrì est le dispositif le plus léger du marché. Ce dispositif révolutionnaire développé par Eurosets est également le seul à être équipé d'une connexion wifi permettant un suivi à distance innovant, garantissant ainsi une sécurité accrue pour le patient et une prise en charge simplifiée par les professionnels de santé. En outre, une gamme unique d'accessoires de transport, conçus pour réaliser un ECLS même dans les scénarios les plus complexes, fait du Colibrì le seul dispositif disponible sur le marché à être véritablement capable de réaliser des traitements ECLS partout où une vie doit être sauvée.

"Deux ans après le lancement réussi d'ECMOLife, qui a assisté plus de 3 000 patients gravement malades dans plus de 40 pays, le portefeuille Eurosets s'élargit avec l'arrivée de Colibrì, un système novateur avec le potentiel de révolutionner la norme de soins", déclare Antonio Petralia, PDG et vice-président exécutif d'Eurosets. "Notre vision est de repenser les traitements ECLS, tout en répondant à divers besoins médicaux grâce à des innovations pertinentes, et Colibrì s'inscrit parfaitement dans ces convictions fondamentales."

Colibrì est actuellement déployé dans divers centres européens dans le cadre d'un lancement contrôlé, qui sera suivi d'une mise sur le marché internationale après obtention des autorisations locales.

Pour de plus amples renseignements sur Colibrì, veuillez contacter votre représentant Eurosets ou visiter notre site web.

