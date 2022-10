Les Métallos invitent les mineurs atteints de SLA ou de maladies des motoneurones à prendre part à un important projet de recherche





Le Syndicat des Métallos encourage les mineurs de l'Ontario atteints d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou de maladies des motoneurones à participer à un important projet de recherche pour confirmer si ces maladies sont des maladies professionnelles admissibles à l'indemnisation.

«Notre objectif est de confirmer que ces maladies sont des maladies professionnelles et de s'assurer que les travailleurs qui ont souffert à cause de ces maladies, ainsi que leurs membres survivants de leur famille, recevront l'indemnisation et la justice qu'ils méritent», affirme Myles Sullivan, directeur des Métallos pour l'Ontario. Le syndicat représente des dizaines de milliers de mineurs.

«Nous encourageons les anciens travailleurs et leurs proches survivants à se présenter et s'inscrire pour faire partie de cet important projet de recherche», ajoute Myles Sullivan.

Le Syndicat des Métallos collabore avec l'Occupational Health Clinics for Ontario Workers (OHCOW) dans le cadre d'une campagne de sensibilisation du public pour rechercher les travailleurs du secteur minier et les membres survivants de leur famille.

L'OHCOW travaille actuellement avec un neurotoxicologue pour passer en revue et évaluer les cas existants. Des cas supplémentaires sont attendus pour élargir et renforcer l'étude sur les mineurs atteints de SLA et de maladies des motoneurones, des troubles neurologiques qui détruisent les neurones moteur, les cellules qui contrôlent l'activité des muscles squelettiques, comme la marche, la respiration, la parole et la déglutition.

«À ce jour, les recherches indiquent que les travailleurs dans des opérations minières dans l'Ontario présentaient un risque 31% plus élevé de contracter ces maladies», fait valoir Janice Martell, membre des Métallos et employée de l'OHCOW.

«Nous recherchons davantage de travailleurs pour les inclure dans cette recherche car ces maladies sont rares. Il est donc important de trouver le plus possible de travailleurs touchés pour faire avancer l'étude», ajoute-t-elle.

Grâce au militantisme de Janice Martell, fondatrice du projet McIntyre Powder, d'anciens mineurs et proches survivants sont devenus admissibles à une indemnisation en raison de l'exposition à des toxines ayant provoqué la maladie de Parkinson. Des efforts similaires se concentrent désormais sur les mineurs atteints de SLA et de maladies des motoneurones.

«Toute personne ayant travaillé dans des mines et des opérations minières dans l'Ontario et souffrant de SLA ou de maladie des motoneurones peut s'inscrire à l'OHCOW pour prendre part à ce project de recherche. Les membres survivants de la famille de travailleurs décédés peuvent également s'inscrire», explique Janice Martell.

Pour vous inscrire auprès de l'OHCOW, ou pour plus d'informations, les travailleurs et leurs proches peuvent contacter Janice Martell au 1-800-461-7120, ou à l'adresse [email protected].

