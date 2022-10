Elizabeth Alves nommée sur la liste Clean16 du Canada





MONTRÉAL, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (TSX : CGO) est fière d'annoncer qu'Elizabeth Alves, vice-présidente, Stratégie d'entreprise et développement durable, a été nommée sur la liste Clean16 du Canada, dans la catégorie Technologie et télécommunications. Les lauréats de la liste Clean16 2023 sont véritablement les leaders de la durabilité au Canada. Ils ont été sélectionnés à partir d'un groupe initial d'environ 1000 candidats très qualifiés à travers le Canada.

Les critères de Delta Management Group pour déterminer les lauréats sont de considérer attentivement les réalisations concrètes et mesurables des candidats, l'innovation démontrée, la collaboration avec d'autres organisations ainsi que la capacité du lauréat d'inspirer d'autres Canadiens à prendre des mesures similaires. Le programme Clean50 du Canada reconnaît chaque année les leaders canadiens en matière de durabilité pour leurs contributions au cours des deux années précédentes. Le chef de file dans chacune des 16 catégories est également déclaré comme faisant partie du Clean16.

« Je suis fier de voir l'une des nôtres être ainsi reconnue comme une leader dans son domaine. Cette reconnaissance met en évidence tout le travail accompli par Elizabeth chez Cogeco pour soutenir notre engagement de longue date envers des normes élevées de responsabilité sociale et de durabilité. Chaque jour, elle nous motive à tirer parti de nos antécédents en matière d'engagement social, de nos performances en matière environnementale et de nos solides pratiques de gouvernance pour continuer à mieux servir nos communautés et nos clients. Les nombreuses reconnaissances ESG reçues par Cogeco, au fil des ans, soulignent le solide leadership d'Elizabeth ainsi que son dévouement envers la durabilité et les meilleures pratiques en la matière. Nous sommes déterminés à ouvrir la voie vers la décarbonisation du secteur des télécommunications et Elizabeth est assurément un atout pour y parvenir », a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco.

« Il est juste de dire qu'après avoir mené Cogeco à devenir la première entreprise de télécommunications au Canada à obtenir l'approbation de son objectif de réduction des émissions basé sur la science et aligné sur une trajectoire visant à limiter le réchauffement à 1,5 degré, Elizabeth est littéralement la force motrice derrière la durabilité chez Cogeco. L'une de ses initiatives a été d'accroître l'efficacité énergétique de la flotte et d'initier la transition progressive vers une flotte électrique, ce qui a contribué à une réduction de plus de 1 700 tCO2e des émissions de la flotte. Elle a également dirigé la stratégie d'investissement dans les énergies renouvelables, contribuant à une réduction supplémentaire de 4 400 tCO2e grâce au verdissement de la consommation d'électricité de Cogeco. Grâce à ces deux mesures et à d'autres initiatives, Cogeco a atteint, à la fin de l'exercice 2021, une réduction de 23 % des émissions de portée 1 et 2 par rapport à l'année de référence 2019. C'est un signal assez clair! », a ajouté Gavin Pitchford, chef de la direction de Delta Management Group.

Elizabeth a été choisie après un processus de sélection et de recherche rigoureux par Delta Management Group, cette démarche a été appuyée par les conseils de chercheurs internes et de conseillers externes.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un héritage de 65 ans, Cogeco inc. (TSX: CGO) est une force concurrentielle en pleine croissance dans les secteurs des télécommunications et des médias en Amérique du Nord.

