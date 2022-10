Déclaration: Résultat de la course à la chefferie du Parti conservateur uni





Cet obstacle temporaire marque le debut d'un processus long et coûteux

qui ignore les vraies préoccupations des Albertains

EDMONTON, AB, le 7 oct. 2022 /CNW/ - Voici une déclaration de Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale, au sujet du résultat de la course à la chefferie du Parti conservateur uni en Alberta dévoilé hier soir :

"Le Parti conservateur uni a hier soir dévoilé leur nouveau chef, madame Danielle Smith, qui devient la première ministre désignée, a déjà annoncée qu'elle remplacera la GRC en Alberta avec un nouveau service de police provincial.

Bien qu'elle remplacera le premier ministre sortant, Jason Kenney, qui a annoncé sa démission en mai en raison du manque de confiance des membres du parti et des Albertains en général, elle n'a pas reçu de mandat des Albertains qui choisiront leur prochain gouvernement et leur prochain premier ministre lors d'une élection générale qui aura lieu au printemps 2023.

Il s'agit donc d'un gouvernement temporaire, et peu de choses peuvent être accomplies avant les prochaines élections générales.

L'une de ses nombreuses promesses complexes et endoctrinées était d'établir un service de police provincial en Alberta. En plus de couter aux contribuables albertains des centaines de millions de dollars qu'un replacement de ce genre entraînerait, toute transition d'un service de police provincial prendrait des années et nécessiterait des études économiques et de faisabilité réelles, en plus de modèles entièrement chiffrés.

Afin de signaler la transition d'un service de police provincial en vertu de l'entente sur les services de police provinciaux, une province doit donner un préavis de deux ans avant le 31 mars de l'année en question. Entre-temps, la GRC en l'Alberta demeure le service de police provincial de la province qui fonctionne en vertu d'un mandat de maintien de l'ordre convenu par le gouvernement provincial et le commandant de la GRC de l'Alberta.

Il est important de noter que cet avis de cessation peut être annulé par les gouvernements futurs, ce qui signifie qu'il y a un très long chemin à parcourir avant que toute intention de transition soit considérée comme crédible. Une telle transition entraînerait des coûts de centaines de millions de dollars, à la consternation des municipalités et des contribuables.

Plusieurs études menées par Pollara Strategic Insights démontrent ~85 % des Albertains souhaitent que la GRC demeure leur service de police provincial. Puis, déjà 97 municipalités ont signé un appel à l'action visant à abandonner ce projet de transition policière non-désirée et hautement politisée. De plus, les membres de la Rural Municipalities Association of Alberta (RMA) et de l'association Alberta Municipalities (ABMunis) ont tous les deux adoptés des motions au nom de leurs membres indiquant qu'elles n'appuyaient pas cette initiative.

À travers notre campagne KeepAlbertaRCMP, nous continuerons à encourager la province d'abandonner cette initiative impopulaire, de se mettre à l'écoute des Albertains, et de répondre à leurs vraies préoccupations: d'accroître le soutien pour améliorer l'efficacité et l'efficience du système de justice pénale, d'investir dans les services de police actuels, et d'améliorer le financement des programmes de services sociaux auxquels les Albertains s'y attachent le plus."

À propos de la Fédération de la police nationale :

La FPN a été accréditée à l'été 2019 pour représenter environ 20?000 membres de la GRC en service au Canada et à l'étranger. Il s'agit du plus important organisme canadien de relations de travail dans la police et le deuxième en importance en Amérique du Nord. La FPN constitue la première association nationale indépendante à représenter les membres de la GRC.

La FPN vise à améliorer la sécurité de la population canadienne en s'efforçant d'améliorer le matériel et la formation et d'obtenir des mesures de soutien additionnelles pour nos membres qui ont été victimes d'un sous-financement depuis bien trop longtemps. L'augmentation des ressources et du financement de la GRC contribuera à une plus grande sécurité et à une meilleure qualité de vie des collectivités grandes ou petites que la GRC sert, partout au Canada.

