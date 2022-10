Sodexo Canada obtient le plus haut niveau de certification en matière de relations progressistes avec les autochtones





BURLINGTON, Ontario, 07 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeudi soir, à Vancouver, le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA) a reconnu Sodexo Énergie et ressources comme une entreprise certifiée au niveau Or en matière de relations progressistes avec les autochtones (RPA). C'est la 21e année que Sodexo est certifiée RPA et, cette année, elle est la seule entreprise à obtenir le niveau Or, le plus haut niveau de certification qui soit.

«?Il est primordial dans nos activités de promouvoir, renforcer et entretenir les relations d'affaires avec les communautés et les Nations autochtones?», déclare Suzanne Bergeron, présidente de Sodexo Canada. «?L'obtention de la certification Or de la RPA du CCEA démontre sans contredit l'engagement que nous avons à établir des relations qui sont de véritables partenariats, conçus pour bénéficier à long terme les communautés dans lesquelles nous sommes présentes.?»

La RPA est un programme de certification du CCEA qui atteste de la performance des entreprises en matière de relations avec les autochtones. Le programme soutient les efforts des participants en matière d'amélioration et d'engagement continus envers la prospérité dans les communautés autochtones et avec les entreprises autochtones. La RPA est le principal programme de responsabilité sociale des entreprises. Elle fournit un haut niveau d'assurance au moyen d'un processus de vérification indépendant effectué par une société tierce. Cette dernière vérifie les rapports des entreprises en examinant les résultats et les initiatives mesurables dans quatre domaines de performance : actions de leadership, les embauches, le développement commercial et les relations avec la communauté. Ces rapports sont ensuite examinés par un jury indépendant composé de chefs d'entreprise autochtones qui attribuent le niveau de certification final.

«?Nous saluons Sodexo pour son cheminement vers la réconciliation économique en misant sur la croissance de l'inclusion et de la représentation des Autochtones au sein de son entreprise?», déclare Tabatha Bull, présidente et directrice générale du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone. «?L'engagement de Sodexo depuis 21 ans en faveur des relations progressistes avec les autochtones mérite en soi d'être salué. L'obtention de la certification RPA de niveau Or est un exploit majeur.»

Sodexo travaille avec 84 fournisseurs autochtones dans 30 communautés autochtones pour soutenir le développement économique local et créer des partenariats mutuellement bénéfiques. Le soutien à la croissance des communautés au moyen de partenariats commerciaux comprend l'embauche, la formation et le développement des employés autochtones. Soixante-trois pour cent de la main-d'oeuvre dans nos sites éloignés est autochtone.

Vous trouverez plus d'informations sur l'engagement de Sodexo Canada et son accent sur la prospérité des autochtones dans son Rapport autochtone 2021 .

À propos de Sodexo Canada



Sodexo propose une large gamme de solutions personnalisées, conçues pour optimiser les environnements de travail et de vie. Sodexo fournit des services de gestion des aliments et des installations au Canada depuis plus de 40 ans, en mettant l'accent sur l'amélioration de la sécurité, des processus de travail et du bien-être. Sodexo est un leader du marché au Canada et reconnu comme l'un des meilleurs employeurs depuis sept années consécutives. L'entreprise est fière d'avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, une organisation caritative indépendante qui a amassé plus de trois millions de dollars pour lutter contre la faim et fait don de plus d'un million de repas à des jeunes à risque à travers le Canada depuis 2007. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40, ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Twitter: https://twitter.com/sodexocanada

Facebook: https://www.facebook.com/sodexo.ca/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sodexo/

Instagram: https://www.instagram.com/sodexocanada/

Chiffres clés



10?000 employés

Récipiendaire du Canada's Greenest Employer Awards 2021

Récipiendaire du Canada's Diversity & Inclusion Employer Awards 2021

1 million de consommateurs servis chaque jour

Contact :



Stéphanie Aubin - [email protected]

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d4e6842b-7bb1-4164-9616-7a9483796c63

Communiqué envoyé le 7 octobre 2022 à 09:00 et diffusé par :