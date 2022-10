Le World Trade Center Miami annonce les dates du salon et de l'Americas Food and Beverage Show and Conference





Cet événement annuel soutient le commerce bilatéral et aide les petites et moyennes entreprises à importer et à exporter vers de nouveaux marchés dans le monde entier. Il se tiendra à nouveau du 18 au 20 septembre 2023

MIAMI, 7 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Organisé par le World Trade Center Miami, l'Americas Food and Beverage Show and Conference clôture l'événement de cette année avec une participation record d'environ 4 700 acheteurs, fournisseurs et experts du secteur venant de 112 pays.

« Nous sommes ravis de l'immense succès remporté par le salon de cette année et très heureux que de nombreux exposants aient déjà réservé leur espace d'exposition pour 2023 », a déclaré Ivan Barrios, PDG du World Trade Center Miami. « Le salon est un important rendez-vous pour des milliers de professionnels de l'alimentation et des boissons qui réalisent pendant une année un approvisionnement comparatif et très différencié dans le monde entier auprès de centaines de producteurs de haute qualité, des marques mondiales aux produits régionaux spécialisés en passant par des offres artisanales, » a poursuivi Barrios.

Le salon a réuni des exposants du secteur de l'alimentation et des boissons : Boissons alcoolisées et non alcoolisées, Aliments/repas de substitution, Fruits et légumes frais, Aliments naturels/biologiques, Produits de boulangerie/desserts, Confiserie et bonbons, Condiments, Aliments et produits pour un mode de vie sain et Herbes/épices et arômes alcoolisés. Les exposants des secteurs non alimentaires étaient issus des sous-secteurs suivants : Produits d'épicerie - Articles généraux, Aliments pour animaux de compagnie, Produits et services technologiques, Distribution, Équipement pour aliments et boissons, Emballage/Transformation des produits et contrôle qualité, Entreposage et logistique et Bien-être et santé.

L'année prochaine, l'Americas Food and Beverage Show and Conference se tiendra au Miami Beach Convention Center du 18 au 20 septembre 2023. Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter : [email protected]@wtcm.com ou suivez l'organisateur de l'événement sur :

À propos du WTC Miami : Le World Trade Center Miami (WTCM), fondé en 1971, est une organisation à but non lucratif et membre de la célèbre organisation mondiale du commerce, la World Trade Centers Association. Depuis plus de 50 ans, le WTCM facilite le commerce international dans le comté de Miami-Dade. Grâce à l'organisation de salons professionnels, de missions, d'événements spéciaux, de programmes éducatifs et d'autres formes d'assistance, le WTCM joue un rôle de premier plan dans l'émergence de Miami en tant que centre majeur du commerce mondial, générant des ventes internationales qui dynamisent l'économie et contribuent à la création d'emplois.

