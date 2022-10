/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annoncera du financement pour appuyer le bien-être mental des jeunes/

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annoncera du financement pour appuyer le bien-être mental des jeunes. La ministre Bennett sera accompagnée de représentants de Jeunesse,...

Nous partageons les préoccupations des parents et des soignants quant à l'impossibilité de trouver de produits à base d'acétaminophène et d'ibuprofène pour nourrissons et enfants, et nous comprenons les inquiétudes qui s'y rattachent. Depuis le début...