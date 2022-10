/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Vandal fera une annonce de financement concernant l'efficacité communautaire/





SASKATOON, SK, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor; Mairin Loewen, membre du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités et conseillère municipale à Saskatoon; et Charlie Clark, maire de Saskatoon, feront une annonce de financement concernant l'efficacité communautaire à Saskatoon.

Un point de presse suivra.

Date : Vendredi 7 octobre 2022

Heure : 8 h (HC)

Lieu : Parc Ashworth Holmes

922, avenue D N

Saskatoon (Saskatchewan) S7L 1N4

[Situé à côté du club de quilles Mayfair Lawn]

Remarque : Les personnes qui souhaitent y participer sont priées de respecter les directives provinciales en matière de santé publique. Évitez de prendre part à l'événement si vous ne vous sentez pas bien ou si vous présentez des symptômes de la COVID-19.

