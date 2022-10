Venture Global et EnBW annoncent l'extension de leur partenariat en matière de GNL





ARLINGTON, Virginie, et STUTTGART, Allemagne, 7 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Venture Global LNG et EnBW ont annoncé l'extension de leur partenariat existant en matière de gaz naturel liquéfié (GNL) à 2 millions de tonnes par an (MTPA). Dans le cadre des accords de vente et d'achat (SPA) de 20 ans signés en juin 2022, EnBW a augmenté la quantité de son approvisionnement en GNL à long terme auprès de Venture Global de 0,5 MTPA supplémentaire provenant de Plaquemines et CP2 LNG.

« Venture Global est ravi d'être un partenaire stratégique de plus en plus important pour l'Allemagne et EnBW, qui sont nos premiers clients à Plaquemines et à CP2 », a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global. « Le gouvernement allemand a su prendre des mesures rapides pour faire face à la crise énergétique et nous sommes honorés de soutenir leurs efforts en assurant la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié depuis les États-Unis. Notre société est à l'avant-garde de la nouvelle génération d'usines de GNL, avec un modèle sûr et peu coûteux, qui nous permet de fournir au marché mondial l'approvisionnement dont il a tant besoin, beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Nos installations de la côte du golfe du Mexique intègrent des équipements européens essentiels de classe mondiale, notamment des modules de liquéfaction, des boîtes de vitesse, des turbines à vapeur, et bien plus, ce qui favorise l'emploi sur tout le continent. »

« Pour devenir moins dépendant du gaz naturel russe et renforcer la diversification et la sécurité de l'approvisionnement, EnBW soutient le gouvernement allemand en améliorant l'accès à l'approvisionnement en GNL. C'est pourquoi nous avons augmenté nos volumes d'approvisionnement auprès de Venture Global », a expliqué Georg Stamatelopoulos, Chief Operating Officer Generation & Trading chez EnBW. « Avec l'aide du GNL, nous pouvons sécuriser l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne pour permettre la transition énergétique, sans perdre de vue nos objectifs de neutralité climatique. »

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût en provenance des bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. En outre, la société est en train de construire ou de développer une capacité de production supérieure à 60 MTPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable dans le monde entier. Elle élabore des projets de captage et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

À propos d'EnBW

Avec plus de 26 000 employés, EnBW est l'une des plus grandes sociétés énergétiques en Allemagne et en Europe. Elle fournit environ 5,5 millions de clients en électricité, gaz, eau ainsi que des services et des produits dans les domaines de l'infrastructure et de l'énergie. L'expansion des énergies renouvelables est une pierre angulaire de la stratégie de croissance et un axe d'investissement. EnBW investira environ 4 milliards d'euros dans la poursuite de l'expansion de l'énergie éolienne et solaire d'ici 2025.

D'ici fin 2025, plus de la moitié du portefeuille de production sera constitué d'énergies renouvelables. Cela a déjà un effet notable sur la réduction des émissions de CO 2 , que EnBW vise à réduire de moitié d'ici 2030. EnBW vise la neutralité climatique d'ici 2035.

