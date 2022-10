Avis public - Pénurie de produits pour enfants à base d'ibuprofène et d'acétaminophène : Ce qu'il faut savoir et faire





OTTAWA, ON, le 7 oct. 2022 /CNW/ -

Résumé

Produits : Produits à base d'acétaminophène et d'ibuprofène pour bébés et enfants

Produits à base d'acétaminophène et d'ibuprofène pour bébés et enfants Problème : Produits de santé - Approvisionnement

Produits de santé - Approvisionnement Ce qu'il faut faire : Parlez de l'état de votre nourrisson ou de votre enfant à un professionnel de la santé, comme un pharmacien, qui vous aidera à choisir le bon traitement en fonction des besoins de votre enfant et de la disponibilité des produits.

Produits visés

Produits à base d'acétaminophène et d'ibuprofène pour bébés et enfants de divers fabricants.

Problème

Depuis quelques mois déjà, les quantités de différents types de produits à base d'acétaminophène et d'ibuprofène pour bébés et enfants en vente libre sont limitées dans les commerces et les hôpitaux du Canada. Cette pénurie est causée par une demande plus élevée que la normale.

Nous sommes conscients que cette situation est préoccupante et nous savons à quel point ces produits de santé sont importants pour les familles, les fournisseurs de soins et les professionnels de la santé qui comptent sur ceux-ci pour réduire la fièvre et la douleur chez les nourrissons et les enfants.

Pour remédier à cette pénurie, Santé Canada travaille de pair avec les entreprises qui fournissent des produits à base d'acétaminophène et d'ibuprofène pour bébés et enfants.

Ce qu'il faut faire

En cas de fièvre, veillez à ce que votre enfant se sente le mieux possible, utilisez des compresses froides, et faites-lui boire beaucoup de liquides. Les bains chauds peuvent contribuer à gérer la douleur.

Si nécessaire, parlez des besoins de votre enfant à un professionnel de la santé, comme un pharmacien, qui vous aidera à choisir le bon produit parmi ceux qui sont disponibles.

Évitez d'utiliser des médicaments périmés, car ils peuvent être moins efficaces qu'avant leur date de péremption et même causer des effets indésirables. Une fois la date de péremption dépassée, rien ne garantit que le médicament reste sûr et efficace.

Ne donnez pas aux enfants de moins de 12 ans de produits contre la fièvre et la douleur destinés aux adultes sans en avoir discuté avec un professionnel de la santé. Il existe un risque grave de surdose, surtout avec l'administration d'acétaminophène, et un risque de lésions du foie chez les nourrissons ou les enfants.

Assurez-vous de lire attentivement et de suivre la posologie de tout produit que vous administrez.

Ne vous procurez pas ces produits auprès de sources inconnues, comme des groupes en ligne ou d'autres tierces personnes.

Assurez-vous que votre nourrisson ou votre enfant a reçu tous les vaccins de routine recommandés pour réduire son risque de maladie grave.

Renseignements supplémentaires

La Société canadienne de pédiatrie et l' Association des pharmaciens du Canada ont émis des directives à l'intention des parents et des fournisseurs de soins. On y indique qu'il y a fièvre lorsque la température du corps est égale ou supérieure à 38 °C (100 °F) et que la fièvre peut être utile et ne doit pas toujours être traitée étant donné qu'elle est généralement causée par des infections. Il est recommandé de consulter un médecin si les symptômes de votre enfant vous inquiètent, si la fièvre persiste pendant plusieurs jours, si votre enfant a des comportements inhabituels (somnolence excessive, refus de boire ou de manger, etc.) ou s'il est âgé de moins de 6 mois.

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 7 octobre 2022 à 07:47 et diffusé par :