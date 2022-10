Le programme d'accès anticipé JumpStart de Supermicro accélère la commercialisation des prochains processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération





Le programme JumpStart fournira un accès NDA en ligne anticipé avant la sortie de la version X13 pour tester les performances et valider les systèmes (anciennement connus sous le nom de code Sapphire Rapids) basés sur les processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération.

SAN JOSE, Californie, 7 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Supermicro (NASDAQ: SMCI), un fournisseur de solutions informatiques globales pour le cloud, l'IA/ML, le stockage et la 5G/Edge, annonce son programme d'accès à distance anticipé JumpStart (Supermicro X13 JumpStart) pour les tests de charge de travail sur les systèmes Supermicro X13 de 4e génération basés sur les processeurs évolutifs Intel Xeon.

Avant le lancement public, les participants bénéficieront d'un accès anticipé à des technologies de pointe pour accélérer le déploiement de leurs solutions d'IA, d'apprentissage profond, de calcul, de Telco, de stockage et autres sur le vaste portefeuille de systèmes X13 à venir de Supermicro. Les développeurs pourront tester la compatibilité avec les générations précédentes de systèmes basés sur des processeurs Intel Xeon et améliorer leurs applications pour tirer parti des nouvelles capacités des processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération.

Les développeurs et les administrateurs informatiques de divers secteurs bénéficieront bientôt d'un accès anticipé à ces nouveaux systèmes. Qu'il s'agisse de cloud computing, de CDN, de stockage défini par logiciel, d'applications d'entreprise critiques, de calcul hautes performances, entre autres, les prochains systèmes X13 équipés de processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération permettront d'atteindre de nouveaux niveaux de performance en utilisant des technologies de pointe, notamment DDR5, PCIe 5.0, Compute Express Link 1.1 et Intel Advanced Matrix Extensions (Intel AMX).

« Le programme JumpStart de Supermicro permettra aux clients de valider rapidement les performances des charges de travail des processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération, anciennement connus sous le nom de code Sapphire Rapids, sur les nouvelles plateformes X13 de Supermicro et d'accélérer le déploiement des centres de données », a déclaré Charles Liang, président et PDG. Supermicro continue de travailler en étroite collaboration avec les principaux partenaires d'IA, de cloud, de 5G Edge et d'Enterprise afin d'améliorer le délai de mise sur le marché de produits et de technologies de pointe pour offrir des performances, une efficacité et un avantage concurrentiel de premier plan. »

« Intel est ravi de promouvoir Supermicro pour permettre aux développeurs et aux opérateurs de centres de données d'accéder à certaines de nos nouvelles offres de CPU les plus avancées et les plus performantes », a déclaré Don Cunningham, vice-président et directeur général, Centre de données et Groupe d'IA chez Intel. « Nous sommes ravis de voir Supermicro donner aux clients qualifiés une utilisation complète des serveurs Supermicro avancés utilisant les processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération pour tester et valider leurs applications innovantes. »

Programme Jumpstart

Les clients validés NDA pourront bientôt bénéficier d'un accès à distance aux systèmes Supermicro basés sur X13 pour développer, valider, régler et évaluer leurs charges de travail avancées avant la sortie générale des produits. Cette période d'accès anticipé permettra aux centres de données soucieux des performances et de l'efficacité d'être les premiers à déployer leurs solutions pré-validées lors de la sortie publique des produits ou aux alentours.

Le programme JumpStart prendra en charge le vaste portefeuille de systèmes X13 à venir de Supermicro. Les serveurs Supermicro Hyper 1U et 2U à montage en rack seront initialement disponibles pour la validation, tandis que d'autres modèles de systèmes à montage en rack, de systèmes jumelés multi-noeuds, de SuperBlade® et de systèmes de stockage seront ajoutés au fil du temps et en fonction de la demande des clients. Le programme sera hébergé dans le centre de solutions Rack Plug and Play de Supermicro, ce qui permettra aux utilisateurs d'accéder à l'équipe d'ingénierie et d'architecture des centres de données de Supermicro afin d'aider les clients à passer rapidement du test et de la validation au déploiement d'une solution informatique complète.

L'accès au programme est simple et rapide. En utilisant le portail JumpStart de Supermicro, les clients intéressés peuvent s'inscrire. Peu de temps après, ils recevront une instance vierge avec un choix de systèmes d'exploitation et une programmation flexible.

Gamme de produits pour Supermicro X13 Jumpstart

Dans un premier temps, Supermicro mettra à disposition plusieurs des systèmes Hyper montés en rack qui auront la capacité d'exécuter les charges de travail de nouvelle génération. En outre, d'autres systèmes, notamment les multi-noeuds et les lames, pourraient être ajoutés au programme.

Ces produits et d'autres prendront en charge la plateforme basée sur les processeurs évolutifs Intel Xeon (X13). Supermicro s'engage à mettre les nouveaux systèmes en premier sur le marché avec un accès aux dernières technologies.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques globales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San Jose, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT et de commutateurs, tout en fournissant des produits avancés de cartes mères, d'alimentation et de châssis à haut volume. Les produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le coût total de possession et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement liquide).

