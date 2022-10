Avis concernant l'exposition "Pumpkin" de Yayoi Kusama au site d'art de Benesse à Naoshima





Le site d'art de Benesse à Naoshima est heureux d'annoncer que "Pumpkin" (littéralement "citrouille") de Yayoi Kusama, la sculpture extérieure exposée au Benesse House Museum qui a été endommagée par le typhon Lupit en août dernier, a été nouvellement créée et exposée au même endroit que l'oeuvre originale le 4 octobre 2022, après de nombreuses discussions avec toutes les parties concernées.

L'exposition "Pumpkin" de Yayoi Kusama a été installée sur une vieille jetée s'avançant dans la mer, créant un tableau unique à Naoshima qui se détache de la mer bleue et des arbres verts en arrière-plan. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à l'artiste, Yayoi Kusama, à toutes les personnes impliquées dans la production et l'exposition de cette oeuvre, ainsi qu'à tous les fans et résidents locaux qui attendaient impatiemment le travail d'exposition. À l'avenir, nous adopterons des mesures de prévention des catastrophes plus robustes pour la gestion et la protection de la création artistique dont nous avons la responsabilité.

À propos de la création artistique et de l'exposition

"Pumpkin" de Yayoi Kusama a été exposée pour la première fois en 1994 dans le cadre de l'exposition "Out of Bounds" organisée par la Benesse House. Depuis son ouverture en 1992, la Benesse House organise l'exposition d'art contemporain. Elle a pour objet d'inciter les visiteurs à se familiariser avec l'art dans l'environnement naturel de la région de Setouchi et de les encourager à vivre en accord avec leur mode de vie unique. Dans "Seascape" (paysage marin), les oeuvres extérieures ont été présentées avec l'intention d'être en harmonie ou de rivaliser avec la nature environnante pour créer un nouvel espace d'exposition. "Pumpkin" de Yayoi Kusama, qui a une connexion particulièrement forte avec le thème "Seascape", a continué d'être exposée comme l'une des oeuvres extérieures du Benesse House Museum.

Détails de la création artistique

Propriétaire de la collection : Benesse Holdings, Inc.

Matériaux : plastique renforcé de fibres, métal, revêtement uréthane

Dimensions : 2 mètres de haut, 2,5 mètres de large

Photos officielles

Pour accéder à des photos de "Pumpkin" :

https://www.dropbox.com/sh/9fk1jk7fr47aka1/AAAOf_NTOae-OtsQ7zLwkwqVa?dl=0

Pour accéder à des photos de la cérémonie d'inauguration :

https://www.dropbox.com/sh/6jx6xou25tybte9/AAA1VdKC3Obmey6af7AU1k-Ea?dl=0

Informations additionnelles au sujet de l'oeuvre et de l'artiste

Veuillez consulter le blogue ci-dessous.

The Life of a Contemporary Artist by Akiko Miki

Yayoi Kusama: "Art is an Endless Struggle, Art is Love, Art is Life" (#1)

https://benesse-artsite.jp/en/story/20220930-2466.html

Yayoi Kusama: "Art is an Endless Struggle, Art is Love, Art is Life" (#2)

https://benesse-artsite.jp/en/story/20220930-2467.html

À propos du site d'art de Benesse à Naoshima (https://benesse-artsite.jp/en/)

Le site d'art de Benesse à Naoshima est le nom collectif donné à toutes les activités liées à l'art menées par Benesse Holdings, Inc. et la Fondation Fukutake sur les trois îles de Naoshima, Teshima et Inujima. Notre objectif fondamental est de créer des espaces spéciaux en mettant l'art et l'architecture contemporains en résonance avec la nature vierge de la mer intérieure de Seto, une magnifique région avec une culture et une histoire vibrantes. En mettant en contact avec des oeuvres d'art, la nature, ainsi que les paysages et la population locale de la région de la mer intérieure de Seto, nous cherchons à encourager les visiteurs à réfléchir à la signification de la philosophie organisationnelle de Benesse (Benesse = bien-être) tout en nous développant avec les communautés locales et en contribuant à la société par le biais de nos activités.

À propos de Benesse Holdings, Inc. (https://www.benesse-hd.co.jp/en/)

Guidé par sa philosophie organisationnelle (Benesse = bien-être), le groupe Benesse cherche à motiver chaque client à apprendre et à résoudre les problèmes tout au long de sa vie grâce à ses activités commerciales dans les domaines de l'éducation, du mode de vie et des soins infirmiers. Nos activités incluent Shinkenzemi et Kodomo Challenge, les plus importants cours par correspondance du Japon pour les enfants de l'école maternelle jusqu'au lycée, des services pédagogiques pour les écoles, les écoles préparatoires et des cours, ainsi que l'exploitation de résidences pour personnes âgées. Benesse Holdings oeuvre également en faveur du développement régional en tirant parti de la puissance de l'art depuis plus de 30 ans sur le site d'art de Benesse à Naoshima aux côtés de la Fondation Fukutake.

À propos de la Fondation Fukutake (https://fukutake-foundation.jp/ site Internet en japonais)

La Fondation Fukutake mène des initiatives artistiques axées sur trois projets principaux : des projets de musée centrés sur Naoshima, Teshima et Inujima ; des subventions à des activités de développement régional par le biais de la culture et de l'art dans diverses parties du Japon ; ainsi que des projets indépendants et coparrainés qui soutiennent la triennale de Setouchi et d'autres événements. Son objectif est de créer des communautés meilleures qui accrochent des sourires sur les visages des personnes âgées et permettent à chaque individu de réfléchir à la philosophie "Benesse = bien-être" par l'entremise de ces initiatives artistiques.

