/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Fraser fera une annonce concernant les étudiants étrangers/

OTTAWA, ON, le 6 oct. 2022 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fera une annonce importante concernant les étudiants étrangers et la lutte contre la pénurie de main-d'oeuvre au Canada. Un point de presse suivra l'annonce. Le ministre Fraser sera accompagné de Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et députée pour Orléans.

Date : Le vendredi 7 octobre 2022

Heure : 09 h 00 (HE)

Lieu :

Happy Goat Coffee Co.

317 rue Wilbrod

Ottawa K1N 7W4

