Next.e.GO Mobile SE présentera les véhicules électriques e.wave X et e.Xpress au Mondial de l'Automobile de Paris





e.GO présentera l'avenir de l'électromobilité urbaine au Mondial de l'Automobile de Paris .

. Rendez-nous visite au pavillon 6, stand 624 du 17 au 23 octobre.

Joignez-vous à notre conférence de presse pour obtenir des informations passionnantes sur e.GO le 17 octobre à 16h35.

AACHEN, Allemagne et PARIS, 7 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le constructeur allemand indépendant de véhicules électriques Next.e.GO Mobile SE présentera sa nouvelle gamme de véhicules, composée du BEV urbain e.wave X 2022 et du nouveau véhicule électrique de livraison urbaine e.Xpress, au Mondial de l'Automobile de Paris du 17 au 23 octobre (pavillon 6, stand 624). Le Mondial de l'Automobile de Paris, aussi appelé « Mondial de l'Auto », est l'un des salons automobiles les plus visités au monde. Il est considéré comme un événement d'ampleur pour l'industrie automobile, et constitue un passage obligé pour les passionnés et les experts du secteur automobile. Fidèles à la devise du Mondial de l'Auto, « la révolution est en marche », les nouvelles e.wave X et e.Xpress représentent l'avenir innovant de l'électromobilité durable, tant dans le secteur de la consommation que des livraisons commerciales.

Le principe directeur majeur chez e.GO est la simplicité et la praticité à l'échelle. e.GO conçoit et fabrique des véhicules en portant une attention particulière à la sélection des matériaux, la performance et une expérience utilisateur en douceur. La combinaison d'un cadre spatial innovant en aluminium 3D et d'une peau polymère offre un excellent équilibre entre poids, durabilité et résistance à la corrosion. En parallèle, la solution de batterie flexible et interchangeable assure la tranquillité d'esprit des conducteurs urbains et est conçue pour éliminer la dépendance excessive à l'égard de l'infrastructure de recharge rapide qui n'est pas aussi répandue qu'elle devrait l'être. La connectivité numérique fluide et l'application propriétaire (e.GO Connecttm) visent à offrir une expérience utilisateur numérique unique, faisant des véhicules e.GO des téléphones intelligents à quatre roues.

« Nous sommes ravis d'être présents au Mondial de l'Auto pour y partager notre vision sur l'avenir de l'électromobilité urbaine, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Nos véhicules e.wave X et e.Xpress ont été développés dans une optique de durabilité et de coût total de possession. Ils ont pour but de créer la symbiose parfaite entre l'innovation et la praticité économique », a expliqué Ali Vezvaei, président du conseil d'administration de Next.e.GO Mobile SE.

La e.wave X offre bien plus qu'un simple moyen de transport : en fait, elle offre un véritable mode de vie. La nouvelle e.wave X a été délibérément conçue pour être pratique et adaptée à l'environnement urbain. Avec des dimensions optimisées pour un véhicule confortable à quatre places, une solution de batterie intelligente et flexible qui ne dépend pas de la disponibilité d'une infrastructure de charge dédiée, un écran numérique ultra-large et un extérieur en polymère qui offre de nombreux avantages à l'utilisateur, le e.wave X offre non seulement qualité et confort mais répond également aux besoins urbains modernes.

La e.Xpress est destinée à répondre au besoin toujours croissant de livraisons commerciales et du dernier kilomètre urbaines, durables et sans émissions. Elle a été conçue avec la plus grande attention portée aux besoins du secteur, tels que des dimensions adaptées à l'environnement urbain et une solution d'échange de batterie conçue pour aider à assurer une disponibilité et une productivité optimales.

Participez à notre conférence de presse

Lors du Mondial de l'Automobile, Next.e.GO Mobile SE accueillera tous les journalistes intéressés à assister à la conférence de presse du 17 octobre à 16h35, qui sera également retransmise en direct. En plus de présenter la e.wave X, Ali Vezvaei, le président du conseil d'administration, sera accompagné du Dr Stefan Rudolf, le directeur technique, et du Dr Matthias Kreimeier, le vice-président des ventes, pour fournir des informations sur la production de ce nouveau modèle. Ils partageront également des nouvelles passionnantes sur la future orientation de l'entreprise. Après la conférence de presse, il sera possible d'avoir un entretien personnel avec Ali Vezvaei et les autres experts.

Paris Expo Porte de Versailles à Paris

17.10.2022 | 16h35 ? 16h45

Pavillon 6 | Stand 624

La retransmission en direct sera disponible sur notre site Web www.e-go-mobile.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1915481/e_waveX.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1915480/e_Xpress.jpg

