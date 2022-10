SAJ présente des solutions efficaces de stockage d'énergie résidentielle conçues pour le marché américain au salon RE+ 2022





LOS ANGELES, le 7 oct. 2022 /CNW/ - Le fournisseur de solutions de stockage et d'onduleurs solaires SAJ a lancé sa nouvelle série de solutions énergétiques résidentielles à l'occasion du salon RE+ 2022, l'un des plus grands salons commerciaux en Amérique du Nord qui réunit au même endroit les innovateurs et les chefs de file mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables. Cette opération marque l'entrée officielle de SAJ sur le marché américain, après que le succès de l'entreprise en Europe ait catalysé son innovation et lui ait permis de s'implanter solidement sur le marché mondial.

La nouvelle proposition qui sera présentée aux visiteurs du monde entier lors de l'événement est la solution de stockage d'énergie UltraPower de SAJ, qui est dotée de caractéristiques adaptées aux besoins des résidents américains. Cette solution puissante est dotée d'une conception compacte et est facile à installer, offrant une option plus pratique aux utilisateurs. Elle est également sûre et fiable, avec un approvisionnement de secours pour réduire les perturbations causées par les pannes.

La solution, également appelée H2&B2 premium, est composée d'un onduleur hybride H2 et d'une batterie B2. Les onduleurs de la série H2 US sont équipés d'une tension de sortie de 120/240V pour les modèles à phase auxiliaire, et offrent jusqu'à 4 systèmes de suivi des points de puissance maximale, chacun ayant un courant à l'entrée maximal pour onduleur photovoltaïque de 16 A pour s'adapter aux panneaux solaires de grande puissance. Ils sont dotés d'une capacité de surcharge supérieure de 1,5 fois la puissance nominale et d'autres caractéristiques exceptionnelles comme un courant de charge de batterie de 50 A et une transition transparente entre le réseau et le hors réseau. La batterie premium B2 à haut rendement présente une conception modulaire évolutive pouvant atteindre 21,2 kWh. Elle prend en charge les taux de recharge et de décharge 1C ainsi que les batteries LiFePO4, ce qui garantit une sécurité et une fiabilité à long terme. De plus, elle permet un montage mural ou au sol, grâce à une conception extérieure IP65 qui assure la tranquillité d'esprit des utilisateurs.

« Nous sommes ravis de présenter nos nouveaux produits à nos clients en Amérique du Nord au salon RE+ 2022. Alors que nous nous apprêtons à entamer le prochain chapitre de notre croissance aux États-Unis, nous restons fidèles à notre mission qui consiste à relever les défis pour répondre aux futures demandes de stockage d'énergie et à repousser les limites de l'innovation pour soutenir des objectifs plus vastes en matière de développement durable », a déclaré Samil Ouyang, chef de la direction de SAJ.

À propos de SAJ

Appuyée par 17 ans de dévouement et de professionnalisme, SAJ s'est imposée comme une pionnière dans le secteur des énergies nouvelles, fournissant des onduleurs solaires, des solutions de stockage et des plateformes mobiles de services énergétiques. SAJ a récemment remporté les prix iF Design Award et Red Dot Design Award 2022 pour ses conceptions novatrices.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez :

