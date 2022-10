Déclaration du premier ministre du Canada sur la sélection de la prochaine première ministre de l'Alberta





OTTAWA, ON, le 6 oct. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la sélection de la prochaine première ministre de l'Alberta :

« Je félicite Danielle Smith pour son élection à titre de cheffe du Parti conservateur uni de l'Alberta et de première ministre de l'Alberta.

« Je me réjouis à l'idée de travailler avec la nouvelle première ministre Smith et le gouvernement de l'Alberta afin de bâtir un avenir meilleur pour les Albertains et tous les Canadiens.

« Nous conserverons l'objectif d'obtenir des résultats concrets pour les Albertains, y compris de rendre la vie plus abordable, de faire croître l'économie pour le bien de tous, de créer des emplois et de lutter contre les changements climatiques. Parallèlement, nous donnerons au secteur canadien de l'énergie et à ses travailleurs les moyens de réussir sur les nouveaux marchés mondiaux. Nous donnerons également suite aux progrès déjà réalisés pour offrir des services de garde d'enfants abordables aux familles albertaines et pour faire avancer la réconciliation.

« Je remercie le premier ministre sortant, Jason Kenney, pour les services rendus à l'Alberta et au Canada, dont une vingtaine d'années à représenter les gens de Calgary à la Chambre des communes. Je lui souhaite la meilleure des chances pour la suite. »

