Illumination et Nintendo lancent la première bande-annonce de The Super Mario Bros. Movie, qui sortira en 2023





Illumination (siège social : Santa Monica, Californie, États-Unis ; fondateur et CEO : Chris Meledandri) et Nintendo Co., Ltd. (siège social : Kyoto, Minami-ku, Japon ; directeur délégué et président : Shuntaro Furukawa, ci-après « Nitendo ») ont lancé aujourd'hui la première bande-annonce de The Super Mario Bros. Movie , le nouveau film d'animation basé sur l'univers de Super Mario Bros., lors du Nintendo Direct transmis sur Internet aujourd'hui.

« Nous sommes ravis de pouvoir enfin partager le tout premier regard sur The Super Mario Bros. Movie , « a déclaré Chris Meledandri, fondateur et CEO d'Illumination. « Mario et Luigi de Nintendo sont les personnages les plus emblématiques et les plus aimés de l'univers des jeux vidéo et ce fut un honneur incroyable de travailler avec Miyamoto-san au cours de ces dernières années pour porter cette histoire à l'écran en restant fidèle à ses origines ».

« Quel genre de film devrait être Super Mario Bros. ? » a déclaré Shigeru Miyamoto, directeur délégué, membre de Nintendo. « Nous avons travaillé pendant très longtemps avec Chris d'Illumination en réfléchissant à cette question. Nous sommes maintenant en mesure de permettre à tout le monde d'avoir un avant-goût du film. Grâce au récit en soi, mais aussi au travers du regard des personnages, de leurs émotions, de leurs différentes attitudes, nous avons construit un monde de Super Mario en utilisant le langage du cinéma. Profitez de l'expérience unique du royaume Champignon, largement diffusé sur les écrans de cinéma. Soyez attentifs également aux personnages et aux rappels des jeux Nintendo qui viennent parsemer des petites parties de l'écran tout au long du film. La sortie du film est imminente et nous sommes en train de parachever les détails, comme nous le faisons pour un jeu Nintendo. C'est un film qui plaira à toutes les tranches d'âge, et je demande à tout le monde d'aller applaudir Mario dans les salles de cinéma ».

À propos de The Super Mario Bros. Movie, le film d'animation Super Mario Bros.

Le film d'animation The Super Mario Bros., produit par Chris Meledandri d'Illumination et Shigeru Miyamoto de Nintendo, sera cofinancé par Universal Pictures et Nintendo, et sortira dans le monde entier produit par Universal Pictures.

Réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic (collaborateurs de « Teen Titans Go!, Teen Titans Go! To the Movies ») à partir d'un scénario de Matthew Fogel ( « Minions: The Rise of Gru » d'Illumination), le film met en vedette Chris Pratt dans le rôle de Mario, Anya Taylor-Joy dans le rôle de la princesse Peach, Charlie Day dans le rôle de Luigi, Jack Black dans le rôle de Bowser, Keegan-Michael Key dans le rôle de Toad, Seth Rogen dans le rôle de Donkey Kong, Fred Armisen dans le rôle de Cranky Kong, Kevin Michael Richardson dans le rôle de Kamek et Sebastian Maniscalco dans le rôle de Spike.

À propos d'Illumination

Illumination, fondé par Chris Meledandri en 2007, est l'une des principales maisons de production de films d'animation dans l'industrie du divertissement, avec notamment « Despicable Me » ? le plus grand succès de la franchise d'animation de toute l'histoire du cinéma - ainsi que les films « Dr. Seuss' The Lorax », « Dr. Seuss' The Grinch » et « The Secret Life of Pets » et « Sing » . The Super Mario Bros. Movie qui sortira bientôt, rejoindra la cinémathèque du studio qui comprend deux des dix meilleurs films d'animation de tous les temps. Les franchises d'Illumination, emblématiques et adorées, animées par des personnages mémorables tous différents, jouissant d'un attrait mondial et d'une pertinence culturelle, ont rapporté plus de 8 milliards de dollars à travers le monde. Illumination a conclu un partenariat exclusif de financement et de distribution avec Universal Pictures. Les prochaines sorties de films d'Illumination prévues en 2023 seront The Super Mario Bros. Movie et Migration.

À propos de Nintendo

Nintendo Co., Ltd, dont le siège social est à Kyoto, au Japon, a créé des franchises qui sont devenues des noms connus de tous dans le monde entier, notamment Mariotm, Donkey Kongtm, The Legend of Zeldatm, Metroidtm, Pokémontm, Animal Crossingtm, Pikmintm et Splatoontm, grâce à ses équipements et logiciels intégrés. Nintendo a pour but d'offrir des expériences de divertissement uniques et intuitives pour tous, en fabriquant et en commercialisant des consoles de jeux vidéo comme la famille de consoles Nintendo Switchtm, en développant et en exploitant des applications pour les appareils intelligents, et en collaborant avec des partenaires pour développer une gamme d'autres initiatives de divertissement comme le contenu visuel et les parcs à thème. Nintendo a vendu plus de 5,4 milliards de jeux vidéo et plus de 800 millions d'équipements dans le monde. Depuis le lancement du Nintendo Entertainment Systemtm il y a plus de 30 ans, actuellement et à l'avenir, la mission permanente de Nintendo est de créer un divertissement unique qui laisse les gens afficher des sourires dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 octobre 2022 à 23:40 et diffusé par :