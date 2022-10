Annonce des gagnants du F3 Challenge, concours mondial de l'industrie des produits de la mer





Les carnivores, les plus grands consommateurs de farine et d'huile de poisson étaient au centre du concours

SEATTLE, 7 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le F3 (Future of Fish Feed) a annoncé aujourd'hui que trois fabricants d'aliments pour animaux, Star Milling Co, Empagran et Jiangsu Fuhai Biotech Co, Ltd., ont chacun remporté un prix de 100 000 dollars dans le cadre du F3 Challenge - Carnivore Edition. Le F3 Challenge est le principal concours de l'industrie mondiale des produits de la mer visant à stimuler l'innovation dans le développement et la commercialisation d'aliments pour l'aquaculture exempts de farine et d'huile de poisson afin d'éliminer les poissons sauvages dans les aliments destinés à l'aquaculture.

« Nous tenons à féliciter tous les concurrents qui ont relevé le défi malgré toutes les difficultés et les perturbations récentes de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Kevin Fitzsimmons, professeur à l'université de l'Arizona et président du F3 Challenge, lors d'une cérémonie spéciale à la conférence GOAL de la Global Seafood Alliance. « Leur travail acharné et leur flexibilité ont porté leurs fruits. »

Chaque année, on estime que 16 millions de tonnes de poissons sauvages sont pêchés exclusivement pour être utilisés comme farine et huile de poisson dans la production alimentaire mondiale. L'aquaculture fournit désormais bien plus de la moitié des produits de la mer dans le monde et est le principal consommateur de ces poissons riches en huile, comme les sardines, les anchois et les aloses, appelés « poissons fourragers ». Les aliments pour animaux constituent la principale préoccupation des exploitations aquacoles.

Les prix ont été décernés dans chacune des trois catégories (salmonidés, crevettes et autres espèces carnivores) au concurrent qui a produit et vendu le plus d'aliments « sans poisson », fabriqués sans poisson sauvage ni aucun ingrédient d'origine animale marine.

À propos des gagnants :

La société américaine Star Milling Co. a remporté le concours pour son aliment végétal non OGM contenant des algues riches en oméga-3 DHA et de l'huile de lin bonne pour le coeur destiné aux truites arc-en-ciel.

La société équatorienne Empagran a remporté un prix pour sa recette végétarienne utilisant l'huile d'algues Veramaris riche en omégas EPA et DHA pour les crevettes blanches du Pacifique.

La société chinoise Jiangsu Fuhai Biotech a utilisé son produit unique Fatide® à base de soja complet décortiqué et fermenté par des microbes et des enzymes pour son produit pour bar à grande bouche.

La société Dainichi Corporation, basée au Japon, a reçu une mention honorable et un prix de 25 000 dollars pour son produit alimentaire révolutionnaire pour la dorade royale.

Plus de trois millions de kilogrammes d'aliments ont été vendus dans toutes les catégories de produits de la mer au cours des 16 mois qu'a duré le concours, et plus de 95 millions de poissons fourragers n'ont pas été utilisés pour l'alimentation animale.

Le F3 - Future of Fish Feed assure une plus grande sécurité alimentaire mondiale en réduisant la dépendance de l'industrie aquacole à l'égard de la farine et de l'huile de poisson pour assurer l'avenir de la chaîne d'approvisionnement.

Le prochain F3 Challenge axé sur les palatines sera annoncé au début de 2023.

CONTACT : Annie Reisewitz, +18582280526, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1914906/F3___Future_of_Fish_Feed_F3Winners.jpg

