L'Association des Pompiers de Montréal déplore que le rapport de la CNESST sur la mort tragique du pompiers Pierre Lacroix ne présente aucun correctif face à l'utilisation des bateaux de sauvetage nautique Hammerhead





MONTRÉAL, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Tout en reconnaissant être en accord avec les conclusions du rapport d'enquête de la CNESST sur les circonstances ayant mené à la mort tragique du pompier Pierre Lacroix, lors d'une opération de sauvetage de deux plaisanciers, en octobre 2021, le syndicat est en accord avec les conclusions, sauf que l'Association des pompiers de Montréal déplore que le même rapport n'ait pas produit de RECOMMANDATIONS FERMES SUR LES CORRECTIFS À APPORTER!

« RIEN NE RISQUE DONC DE CHANGER EN TERMES DE SÉCURITÉ DE NOS MEMBRES À BRÈVE ÉCHÉANCE » a dit le vice-président de l'Association des Pompiers de Montréal, Richard Lafortune, en rappelant que pour l'APM, la sécurité et la protection de la vie des pompiers sont non-négociables! Monsieur Lafortune a ajouté que, dans un passé lointain autant que récent, le syndicat des pompiers avait réclamé haut et, EN PLUSIEURS OCCASIONS, le retrait de ces embarcations Hammerhead : même dans les heures suivant le décès tragique du pompier Lacroix.

« Nous exigeons donc des correctifs sans délais, » de renchérir de concert le président de l'APM, Chris Ross. Messieurs Ross et Lafortune ont soutenu que ce rapport doit obligatoirement engendrer des changements majeurs dans la politique et processus d'utilisation des embarcations de sauvetage nautique afin que les sauveteurs et autres héros du métier ne deviennent à leur tour des victimes.

À cet égard particulier, messieurs Lafortune et Ross ont conclu en disant espérer que le rapport que rendra le coroner désigné, à l'issue de son enquête, saura émettre des recommandations avec obligation de résultats.

SOURCE Association des pompiers de Montréal

