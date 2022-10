Un partenariat historique entre le Groupe WestJet et le gouvernement de l'Alberta jette les bases de la croissance future de l'aviation dans la province





Le Groupe WestJet désigne Calgary comme son point de correspondance mondial exclusif et concentrera tous les vols intercontinentaux du 787 Dreamliner à destination de l'aéroport international de Calgary YYC

Le partenariat vise à faire de l'Alberta le marché de l'aviation le plus concurrentiel sur le plan des coûts au Canada, promouvoir la province dans le monde, favoriser le développement durable, améliorer les programmes d'études postsecondaires et renforcer l'offre de main-d'oeuvre qualifiée pour le secteur de l'aviation

Le Groupe WestJet doublera sa capacité à YYC avant la fin de la décennie

CALGARY, AB, le 6 oct. 2022 /CNW/ - Le Groupe WestJet et le gouvernement de l'Alberta ont annoncé aujourd'hui un partenariat unique en son genre, dont l'objectif est de faire progresser considérablement le secteur de l'aviation dans toute la province, à l'appui d'une économie plus forte et d'un avenir durable pour le secteur de l'aviation de l'Alberta. Alors que la compagnie aérienne poursuit sa stratégie de croissance, WestJet investira plus de sept milliards de dollars afin d'améliorer sa capacité aérienne, à Calgary seulement, par le biais d'engagements importants envers la flotte qui sera basée dans la province.

WestJet désignera l'aéroport international de Calgary YYC comme son unique point de correspondance mondial et concentrera tous les vols intercontinentaux du 787 Dreamliner à Calgary, ce qui ouvrira la voie à de nouvelles routes en Amérique du Nord, vers l'Europe et potentiellement l'Asie. Parallèlement aux 787, WestJet augmentera sa flotte d'avions moyen-courrier et renforcera son offre nord-américaine, appuyée par son engagement à doubler sa capacité à Calgary avant la fin de la décennie.

En plus de Calgary, WestJet prévoit d'étendre son réseau à d'autres collectivités canadiennes, en renforçant son empreinte dans l'est du pays et dans la catégorie des voyages d'agrément partout au pays, conformément à son plan stratégique publié en juin 2022 et à son annonce récente concernant l'achat de 42 aéronefs Boeing 737-10 MAX.

« L'Alberta est le port d'attache de WestJet depuis 26 ans, et l'accord historique conclu aujourd'hui s'appuie sur une base existante de faibles taux d'imposition et de politiques favorables à l'investissement. En tant que transporteur hôte de l'Ouest canadien, nous souhaitons continuer à investir en Alberta pour assurer l'avenir florissant de WestJet », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du Groupe WestJet. Tout au long de la pandémie et par la suite, le gouvernement de l'Alberta a accordé la priorité à l'avancement de l'aviation et à l'économie touristique dans l'ensemble de la province. Il reconnaît également que l'aviation est au coeur de la diversification économique de l'Alberta. »

L'entente entre la compagnie aérienne et le gouvernement de l'Alberta permettra à ce dernier d'investir dans le développement du secteur de l'aviation en Alberta. Elle établit également des priorités stratégiques axées sur la collaboration pour veiller à l'harmonisation avec les politiques provinciales, tout en appuyant le développement de l'ensemble de l'industrie de l'aviation en Alberta. Le gouvernement de l'Alberta et le Groupe WestJet chercheront des occasions de relever les défis globaux en matière de compétitivité des coûts pour le secteur.

« C'est un grand jour pour l'Alberta et un moment charnière pour notre économie. La diversification et le développement économique ont lieu ici même en Alberta, a déclaré Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta. En choisissant Calgary comme seule plaque tournante mondiale, en y installant toute sa flotte de Dreamliner et en augmentant sa capacité aérienne annuelle de 80 %, WestJet améliorera considérablement la connectivité mondiale, le tourisme et les options pour les passagers. »

« Notre organisation ressent un grand sentiment de fierté aujourd'hui, alors que nous continuons à renforcer les capacités de notre province d'origine selon quatre aspects, soit l'abordabilité, le développement durable, l'infrastructure et le personnel, a poursuivi M. von Hoensbroech. Cette entente témoigne de l'engagement de WestJet à l'égard de notre plaque tournante mondiale à Calgary. Des investissements comme celui-ci ne peuvent avoir lieu que dans les bons environnements commerciaux et opérationnels. L'aéroport international de Calgary YYC nous donne confiance et, grâce à ces investissements, Calgary peut devenir la ville de taille moyenne au point de correspondance le plus important en Amérique du Nord. »

Points saillants du partenariat :

Abordabilité

Fournir à Travel Alberta des fonds supplémentaires à l'appui des efforts investis dans le voyage et le tourisme

Travailler à relever les défis associés aux prix élevés du carburant d'aviation au profit des passagers et de l'industrie

Faire évoluer le statut de l' Alberta en tant que plaque tournante mondiale de l'aviation en permettant un plus grand nombre de vols en provenance et à destination de l' Alberta et un plus grand nombre de passagers en correspondance

Personnel

Accès accru à la formation de pilote grâce à un investissement et à l'expansion du programme de formation de pilote de l'Université Mount Royal

Collaboration pour faire en sorte que les pilotes sont formés en Alberta avec la technologie et les partenariats appropriés

avec la technologie et les partenariats appropriés Élaboration éventuelle de programmes avancés de formation en aviation commerciale pour les domaines de spécialité touchant l'aviation, y compris un programme menant à un diplôme

Financement d'une subvention annuelle à l'embauche pour assurer le soutien de la formation et d'autres coûts connexes

Développement durable

Engagement à l'égard du développement d'une capacité de carburant d'aviation durable à grande échelle en Alberta comme élément central de la diversification économique et de la réduction des émissions de carbone provenant de l'aviation

comme élément central de la diversification économique et de la réduction des émissions de carbone provenant de l'aviation Engagement à aider WestJet à améliorer sa propre technologie et ses propres logiciels à l'appui d'un avenir à faibles émissions de carbone

Infrastructures

Le gouvernement de l' Alberta et le Groupe WestJet chercheront des occasions de favoriser la croissance grâce à des investissements publics et privés stratégiques qui répondront aux besoins du secteur de l'aérospatiale et de l'aviation

Autres citations

« Depuis plus d'un quart de siècle, WestJet est un chef de file dans le secteur de l'aviation au Canada et un acteur essentiel de la croissance et de la diversification économiques de notre ville. Je ne saurais trop insister sur l'importance pour les entreprises de Calgary de pouvoir facilement rejoindre d'autres grands centres d'affaires mondiaux, a déclaré le maire de Calgary, Jyoti Gondek. Aujourd'hui est un excellent exemple de collaboration efficace entre la ville et la province, avec une entreprise locale de premier plan qui réalise un investissement majeur dans notre avenir économique et fait de Calgary une plaque tournante mondiale du secteur de l'aviation. »

« C'est un grand jour pour YYC et l'Alberta. La décision de WestJet de faire de YYC sa seule plaque tournante mondiale témoigne de la confiance du transporteur à l'égard de l'aéroport de Calgary et vient consolider un investissement majeur dans la région et en Alberta, a déclaré Bob Sartor, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Calgary. Nous sommes fermement résolus à faire en sorte que notre transporteur principal et partenaire stratégique de ligne aérienne dispose de l'environnement commercial et opérationnel dont il a besoin pour continuer d'accroître ses activités avec YYC. Nous nous réjouissons de l'appui à l'investissement futur dans le secteur du transport aérien de l'Alberta et de Calgary annoncé aujourd'hui par WestJet et le gouvernement de l'Alberta. »

