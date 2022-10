LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION DE L'AACSB INTERNATIONAL, CARYN L. BECK-DUDLEY, ANNONCE SON DÉPART À LA RETRAITE





TAMPA, Floride, 6 octobre 2022 /CNW/ -- AACSB International (AACSB) annonce que la présidente et chef de la direction Caryn Beck-Dudley prévoit prendre sa retraite. Mme Beck-Dudley dirige l'organisation mondiale depuis juin 2020 et demeurera présidente et chef de la direction jusqu'à sa retraite en mai 2023.

« Je suis reconnaissante d'avoir eu l'occasion d'être présidente et chef de la direction de l'AACSB au cours des deux dernières années et demie et membre de longue date du conseil d'administration, ainsi que bénévole, a déclaré Mme Beck-Dudley. Le dévouement et l'engagement du conseil d'administration, de l'équipe de direction et du personnel de l'AACSB à avoir une incidence positive dans l'enseignement des affaires et dans la société en général sont vraiment inspirants. Nous sommes déjà en train de créer des changements positifs et j'ai hâte de voir tout l'impact du travail de l'AACSB dans les années à venir. »

Au cours de son mandat, Mme Beck-Dudley a dirigé l'organisation tout au long de la pandémie, alors que l'AACSB a transformé tous les événements et toutes les opérations des environnements en personne, en événements virtuels et hybrides. Elle a assuré une transition en douceur vers les normes d'accréditation des établissements d'étude de l'AACSB pour l'année 2020 qui soulignent le rôle essentiel que jouent les écoles de commerce dans la création d'un changement sociétal positif grâce aux programmes, à la recherche et à la collectivité. Mme Beck-Dudley a mis l'accent sur la promotion des principes de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et de l'appartenance et sur une vision globale de la diversité. Elle a été une avocate et une porte-parole inlassables pour la promotion de la valeur de l'éducation commerciale et de l'accréditation AACSB dans le monde entier, soulignant l'importance des partenariats avec les entreprises, les gouvernements et les organisations à but non lucratif, ainsi que la mobilisation entre les disciplines pour le bien de la société. Enfin, Mme Beck-Dudley a investi dans les capacités en matière de données de l'AACSB pour s'assurer que les intervenants ont les connaissances et les outils de leadership éclairé nécessaires pour transformer l'enseignement des affaires de façon positive et novatrice.

« Le conseil d'administration de l'AACSB a été impressionné par le leadership inébranlable de Caryn dans une période des plus difficiles et imprévisible pour l'enseignement des affaires, les entreprises et la société, a déclaré McRae C. Banks, président du conseil d'administration de l'AACSB et doyen de la Bryan School of Business and Economics de l'Université de Caroline du Nord Greensboro. Non seulement l'AACSB a survécu à la pandémie grâce au leadership de Caryn, mais nous avons prospéré malgré les effets persistants de la COVID-19 et des défis géopolitiques. L'AACSB s'engage à accélérer l'innovation au sein de l'éducation en affaires et à démontrer que les écoles de commerce sont une force positive dans le monde. »

L'AACSB a retenu les services d'une agence de recrutement de cadres pour superviser le processus de recrutement pour le poste de président et chef de la direction.

À propos d'AACSB International

AACSB International (AACSB), la plus grande alliance d'enseignement commercial au monde, met en relation les éducateurs, les entreprises et les apprenants permanents pour atteindre un objectif commun : créer la prochaine génération de grands leaders. Synonyme des normes d'excellence les plus élevées depuis 1916, l'AACSB fournit des services d'assurance de la qualité, de renseignements sur l'éducation commerciale et de perfectionnement professionnel à plus de 1 800 organisations membres et à plus de 950 écoles de commerce agréées dans le monde. L'organisation mondiale a des bureaux à Tampa, en Floride, aux États-Unis, à Amsterdam, aux Pays-Bas et à Singapour. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site aacsb.edu .

