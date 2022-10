SDAIA et Google Cloud lancent un programme de formation pour donner le pouvoir aux femmes dans le secteur de l'IA





RIYAD, Arabie saoudite, 6 octobre 2022 /PRNewswire/ -- SDAIA s'est associée à la société technologique américaine Google pour lancer un programme mondial qui cherchera à réduire l'écart entre les sexes dans le secteur technologique, en particulier l'intelligence artificielle.

L'Autorité saoudienne pour les données et l'intelligence artificielle a annoncé la nouvelle initiative nommée « Elevate », en association avec Google Cloud, lors du 2e Sommet mondial sur l'IA à Riyad le 15 septembre.

Elevate est un programme mondial qui vise à utiliser l'IA pour réduire l'écart entre les sexes en donnant le pouvoir à plus de 25 000 femmes dans le monde au cours des cinq prochaines années. Le programme offrira une formation gratuite et accessible aux femmes dans le domaine de la technologie et des sciences, afin de leur donner les moyens d'agir et de saisir le nombre croissant d'opportunités d'emploi dans le domaine des données et de l'intelligence artificielle.

S'exprimant virtuellement lors de l'événement, la princesse Haïfa Bint Abdul Aziz Al-Muqrin, représentante permanente de l'Arabie saoudite auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a déclaré que les femmes étaient sous-représentées dans le domaine de l'IA et de la technologie.

« À l'heure où les technologies numériques transforment la vie quotidienne, nous ne pouvons nier que les femmes sont sous-représentées dans les domaines de l'IA et des STIM en général. Les femmes ne représentent que 3 % des lauréats du prix Nobel de science et seulement 12 % des chercheurs en intelligence artificielle dans le monde », a déclaré la princesse Al-Muqrin.

Elle a ajouté que cette inégalité prive le monde d'énormes talents inexploités, insistant sur le fait que l'implication et les perspectives des femmes sont nécessaires dans le secteur de la technologie pour qu'il fonctionne pour tous.

Le programme comporte deux voies : la voie technique pour les ingénieurs de données, les architectes du cloud, les ingénieurs ML et les scientifiques de données représentera 30 % des stagiaires du programme. La voie non technique pour les passionnés de l'informatique sur le cloud constituera 70 % des stagiaires du programme.

Pour vous inscrire à Elevate, veuillez cliquer sur le lien :

https://globalaisummit.org/elevate?lang=en

Communiqué envoyé le 6 octobre 2022 à 17:12 et diffusé par :