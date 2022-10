La Ville de Montréal réagit au rapport d'enquête de la CNESST sur l'accident de travail ayant coûté la vie à un pompier du Service de sécurité incendie de Montréal





MONTRÉAL, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal présente sa réaction aux conclusions de l'enquête de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) concernant l'accident de travail ayant coûté la vie, le 17 octobre 2021, au pompier Pierre Lacroix du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

En premier lieu, la Ville désire rendre hommage au pompier, Monsieur Pierre Lacroix, décédé dans l'exercice de ses fonctions lors d'une opération de sauvetage dans les rapides de Lachine. M. Lacroix agissait depuis 2001 en tant que pompier pour le SIM à la caserne 64 située dans l'arrondissement Lachine. Il a passé toute sa carrière à cette caserne et il était un membre à part entière du groupe de sauvetage nautique (GSN) du SIM. La mort de M. Lacroix a touché bien des gens. Ce pompier, également fils, père, époux, frère, collègue ou ami d'une personne, a dédié sa vie à aider les autres. Tous se souviendront du courage dont il a fait preuve tout au long de sa carrière, mais surtout lors de l'évènement tragique du 17 octobre 2021. Ainsi, avant tout, la Ville de Montréal réitère ses pensées à M. Lacroix, à sa famille et à ses collègues de travail qui vivent des moments difficiles dans les circonstances.

Le Service de sécurité incendie de Montréal prend acte des conclusions formulées dans le rapport d'enquête de la CNESST.

Le SIM étudie le contenu du rapport et mettra en application les mesures préventives et correctives requises par la CNESST, le cas échéant, afin de protéger la santé et la sécurité des pompières et pompiers qui participent aux interventions de sauvetage nautique.

La première priorité de la mission du SIM est de sauvegarder la vie des citoyens. Dans l'accomplissement de cette mission, la santé et la sécurité des membres du SIM sont primordiales. Nous mettons tout en oeuvre pour assurer une culture axée sur la santé et la sécurité au travail, utilisant des outils et des méthodes de travail qui ont pour but de minimiser les risques pour les membres.

Toutefois, le métier de pompier, par sa nature même, va toujours comporter un certain niveau de risque. Lorsque des personnes se retrouvent dans une situation où leur vie est menacée, que ce soit dans un bâtiment en flammes ou en détresse sur une rivière la nuit, les pompiers et pompières du SIM ont le devoir de répondre pour venir en aide à ces victimes. Malgré toutes les mesures de prévention et de sécurité en vigueur, cette mission, ce devoir, ne peut jamais être accompli à risque zéro.

Le SIM a toujours été proactif afin de réduire davantage les risques pour ses membres et nous comptons entendre les recommandations qui découlent des différentes analyses et enquêtes concernant l'accident du 17 octobre 2021 pour continuer à améliorer la sécurité des pompiers et pompières.

La Ville de Montréal réitère que la sécurité de la population et des employés est la première priorité. L'administration municipale entend poursuivre les efforts et renforcer les actions visant à protéger la santé et la sécurité des pompières et pompiers qui réalisent des interventions de sauvetage nautique.

Comme toujours, les citoyens de l'agglomération de Montréal peuvent compter sur le fait que le Service de sécurité incendie de Montréal continuera sa mission de sauvegarder les vies, protéger les biens et préserver l'environnement des Montréalaises et Montréalais.

