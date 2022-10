CONFÉRENCE ANNUELLE DU RÉSEAU DES DIRECTEURS ET COMMISSAIRES DES LOBBYISTES (RDCL) TENUE À QUÉBEC





QUÉBEC, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Lobbyisme Québec a été l'hôte de la conférence annuelle du Réseau des directeurs et commissaires des lobbyistes du 3 au 5 octobre. « Ce fut un honneur et un plaisir pour mon équipe et moi-même de recevoir mes homologues du gouvernement fédéral, des provinces canadiennes et de certaines municipalités pour échanger et débattre des enjeux et meilleures pratiques en matière d'encadrement du lobbyisme », a exprimé le commissaire au lobbyisme du Québec, Me Jean-François Routhier, au terme de la conférence hier.

Les commissaires et directeurs ont réaffirmé l'importance du lobbyisme et de sa transparence comme composante essentielle d'une saine démocratie.

Au cours de cette conférence, quatre sujets ont été particulièrement mis en lumière par les participants :

L'impact de la pandémie de COVID-19 sur le lobbyisme. Comment nos bureaux respectifs et les lobbyistes ont dû apprendre à travailler différemment.





L'encadrement des activités de lobbyisme effectuées par un appel au grand public (« grassroots ») et la divulgation des sources de financement de la recherche, des groupes de réflexion et des organisations.





La responsabilisation des titulaires de charges publiques envers l'encadrement du lobbyisme.





La recherche des meilleurs modèles de sanctions à adopter pour favoriser la conformité des lobbyistes.

L'événement s'est clos par une présentation du Baromètre de la confiance Edelman 2022 par M. Samuel Lessard, ainsi que par un dîner en compagnie de M. Siegfried Peters, secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec.

Me Routhier remercie chaleureusement tous les représentants des différentes juridictions qui ont fait de cette conférence un succès en favorisant l'approfondissement de la réflexion collective sur les enjeux de l'encadrement du lobbyisme. Il salue plus particulièrement M. Josh de Groot, nouvellement nommé registraire des lobbyistes de l'Alberta, et remercie la registraire sortante, Mme Lara Draper, pour son travail.

La prochaine conférence annuelle du Réseau des directeurs et commissaires des lobbyistes aura lieu à l'automne 2023 à Victoria, en Colombie-Britannique.

En savoir plus sur le Réseau des directeurs et commissaires des lobbyistes : https://lobbyisme.quebec/a-propos/organisation/rayonnement/

Membres participants

Lobbyisme Québec - Québec

Commissariat au lobbying - Canada

Office of the Registrar of Lobbyists - Colombie-Britannique

Office of the Ethics Commissioner - Alberta

Office of the Registrar of Lobbyists - Saskatchewan

Bureau du commissaire à l'intégrité - Ontario

Bureau du commissaire à l'intégrité - Nouveau-Brunswick

Lobbyist Registrar - Toronto

Bureau du commissaire à l'intégrité - Ottawa

Notre mission

Lobbyisme Québec a pour mission de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques et d'assurer leur sain exercice. En faisant la promotion de la transparence et en soutenant le droit à l'information du public, l'institution contribue au renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions publiques et les personnes qui les dirigent.

Le commissaire au lobbyisme du Québec, personne désignée par l'Assemblée nationale, a le mandat de surveiller et de contrôler les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales en vertu de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes.

