Le Canada et la Saskatchewan investissent dans 28 projets d'infrastructure pour bâtir des collectivités plus résilientes et plus vertes

MEADOW LAKE, SK, le 6 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, ont annoncé un financement conjoint de plus de 44,6 millions de dollars pour 28 projets d'infrastructure en Saskatchewan.

Parmi les bénéficiaires des investissements annoncés aujourd'hui figure la ville de Meadow Lake. Le financement servira à la construction d'un centre récréatif, culturel et communautaire dont pourront profiter les résidents de la ville et des collectivités voisines. Le centre comprendra une patinoire de dimension conforme aux normes de la LNH, une patinoire récréative et un pavillon doté de comptoirs de restauration. Une salle de réception sera également disponible pour accueillir des rassemblements communautaires tels que des mariages, des funérailles, des collectes de fonds et d'autres événements communautaires.

Au sud de la région de Battlefords, la Première Nation de Mosquito Grizzly Bears Head Lean Man construira une nouvelle galerie d'art culturelle d'interprétation qui offrira un cercle de guérison relationnel, linguistique et de terre autochtone axé sur la santé mentale et le bien-être des Autochtones. De plus, la galerie présentera l'histoire et les récits des pensionnats et des survivants et exposera les oeuvres d'artistes des Premières Nations des communautés environnantes.

Le YWCA de Regina construira un espace de guérison et une loge de cérémonie dans le cadre de son projet de centre pour les femmes et les familles, ce qui permettra aux personnes utilisant ses services d'avoir accès aux cérémonies et aux anciens, ainsi qu'aux connaissances, à la médecine et aux enseignements traditionnels.

Le gouvernement du Canada investit plus de 25,4 millions de dollars dans ces 28 projets. Le gouvernement de la Saskatchewan verse une contribution de 19,2 millions de dollars. Les bénéficiaires versent plus de 14,6 millions de dollars pour ces projets.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience des collectivités de la Saskatchewan et améliore la qualité de vie de tous les Canadiens.

« Toutes les familles canadiennes méritent d'avoir accès à des services modernes et fiables qui améliorent leur qualité de vie - et c'est exactement ce que nous offrons aujourd'hui. En collaboration avec nos partenaires de la Saskatchewan, nous continuerons à renforcer les collectivités de la province. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier d'investir plus de 19,2 millions de dollars dans ces importants projets d'infrastructure. Les initiatives locales en matière d'infrastructure aideront à maintenir un environnement sain, à améliorer le réseau de transport et à offrir davantage de possibilités culturelles et récréatives. Ensemble, nous construirons une Saskatchewan plus forte, en plus de favoriser une économie, des collectivités et des familles fortes. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et/ou aux évaluations environnementales.

Les bénéficiaires sont responsables de tous les coûts additionnels.

Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada fournit 33,5 milliards de dollars sur 11 ans pour les infrastructures publiques partout au Canada. Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent les priorités et soumettent les projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, le programme a permis d'approuver plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays.

En incluant l'annonce d'aujourd'hui, 535,5 millions de dollars ont été engagés pour 295 projets d'infrastructure dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada en Saskatchewan , ce qui représente une contribution provinciale totale de plus de 363,9 millions de dollars.

, ce qui représente une contribution provinciale totale de plus de 363,9 millions de dollars. Infrastructure Canada contribue à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

