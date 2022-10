Le SCFP soutiendra 55 000 membres du CSCSO jusqu'à ce qu'une entente équitable soit conclue





Le SCFP, le plus grand syndicat du Canada, soutiendra les 55 000 employés de soutien en éducation de l'Ontario jusqu'à ce qu'un contrat équitable soit conclu avec le gouvernement Ford.

À la Conférence nationale du Conseil des secteurs du SCFP, ce jeudi, devant 700 délégués, le président national, Mark Hancock, a promis que le syndicat national appuiera pleinement le Conseil des syndicats des conseils scolaires de l'Ontario, qui négocie avec le gouvernement Ford au nom des 55 000 travailleuses et travailleurs de l'éducation du SCFP en Ontario.

« Doug Ford ne s'en prend pas seulement à 55 000 travailleuses et travailleurs de l'éducation en Ontario », a déclaré Hancock. « Il s'en prend à 715 000 membres du SCFP partout au Canada. Et nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas un règlement juste et équitable pour nos membres.

Le CSCSO a récemment annoncé que 96,5 % de ses membres appuient la grève si nécessaire. La secrétaire-trésorière nationale du SCFP, Candace Rennick, a déclaré que les travailleuses et travailleurs de l'éducation de l'Ontario méritent mieux, et que leur syndicat est prêt à se battre à leur côté pour obtenir ce qu'ils méritent.

« Engageons-nous aujourd'hui, envers Laura et l'ensemble du CSCSO, à ce que les membres du SCFP d'un océan à l'autre fassent preuve de solidarité dans leur lutte pour l'équité et le respect ! »

