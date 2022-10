En route vers la remise du Grand Prix du livre de Montréal - La Ville dévoile les oeuvres sélectionnées par le jury





MONTRÉAL, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal dévoile aujourd'hui les oeuvres littéraires en lice pour le Grand Prix du livre de Montréal, un prix prestigieux qui met en lumière le talent des auteurs et des autrices d'ici, depuis 1965.

« Le Grand Prix du livre de Montréal, porté par la Ville depuis près de 60 ans, récompense l'originalité et l'excellence. J'invite la population montréalaise à découvrir des auteures et des auteurs de talent, qui font de Montréal un territoire culturel vaste, riche et diversifié », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les oeuvres en lice sont:

Dream of No One but Myself, de David Bradford, Brick Books, Poésie

Sept proses sur la poésie, de Daniel Canty, Estuaire, Essai

Mille secrets mille dangers, d'Alain Farah, Le Quartanier, Roman

When We Lost Our Heads, de Heather O'Neill, HarperCollins, Roman

Dis merci, de Camille Paré-Poirier, Les Éditions de ta mère, Poésie

Jolicoeur, de Joëlle Péloquin, Tête première, Roman

Morel, de Maxime Raymond Bock, Le cheval d'août, Roman

Quand je ne dis rien je pense encore, de Camille Readman Prud'homme, l'Oie de Cravan, Poésie

Quiet Night Think, de Gillian Sze, ECW Press, Poésie

The Good Arabs, d'Elie Tareq El Bechelany-Lynch, Eli, Metonymy Press, Poésie

Le jury du Grand Prix du livre de Montréal 2022 est composé de Marie-Célie Agnant, Arianne Des Rochers, Ayavi Lake, Émilie Monnet et Billy Robinson, sous la présidence de Carole David.

Découvrez les oeuvres sélectionnées en cliquant ici.

L'oeuvre gagnante sera annoncée au cours de la cérémonie de remise du prix du 3 novembre prochain.

