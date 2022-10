Nouveau PDG chez ArcelorMittal Produits longs Canada





CONTRECOEUR, QC, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Stéphane Brochu est nommé vice-président d'ArcelorMittal et Président-directeur général d'ArcelorMittal Produits Longs Canada à compter du 1er novembre 2022. Il succédera à François Perras, vice-président d'ArcelorMittal et Président-directeur général d'ArcelorMittal Produits Longs Canada, qui a annoncé son départ afin de poursuivre une nouvelle opportunité de carrière.



Après avoir travaillé plusieurs années pour Atlas Stainless Steel, Stéphane Brochu a joint le groupe en 1998, en tant que coordinateur principal, et quelques années plus tard, il est devenu directeur de l'usine de fil machine du complexe de Contrecoeur-Est. En 2003, Stéphane Brochu devient directeur d'usine des laminoirs à froid et en 2005 directeur d'usine des produits plats, toujours à Contrecoeur-Est. En 2008, il devient directeur d'usine au laminoir à barres de Contrecoeur-Ouest, avant d'être nommé directeur général de Contrecoeur-Est, en janvier 2017. Stéphane occupe son poste actuel, en tant que Vice-président en charge des opérations d'ArcelorMittal Produits Longs Canada, depuis novembre 2017.



Stéphane Brochu est titulaire d'un baccalauréat en métallurgie de l'École polytechnique de Montréal, au Canada.



François Perras assurera son soutien à Stéphane Brochu dans son nouveau rôle. Ce soutien, ainsi que celui de la solide équipe de gestion en place, assureront une transition en douceur.

Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier François Perras pour ses nombreuses contributions au sein d'ArcelorMittal tout au long de sa carrière.

À propos d'ArcelorMittal Produits Longs Canada

La mission d'ArcelorMittal Produits Longs Canada est de produire des aciers meilleurs pour la planète et ses habitants, de façon sécuritaire, en accord avec nos valeurs de santé-sécurité, de qualité, de développement durable et de leadership. L'entreprise compte plus de 1 900 employés à Contrecoeur, à Longueuil, à Montréal et à Hamilton. Ses sites d'opération comprennent une usine de recyclage et de transformation de la ferraille, une usine de réduction de minerai de fer, deux aciéries, trois lamineries et deux tréfileries. L'entreprise est le plus grand recycleur local au Québec, par le biais de sa coentreprise - Recyclage de métaux intégré (RMI). Le groupe possède une capacité de production annuelle de plus de deux millions de tonnes d'acier et génère des retombées économiques de plus d'un milliard de dollars par an. Pour plus d'informations sur AMPLC, veuillez visiter le http://long-canada.arcelormittal.com/

À propos d'ArcelorMittal

ArcelorMittal est le leader mondial en acier et en exploitation minière, avec une présence dans 60 pays et des installations sidérurgiques primaires dans 16 pays. En 2021, ArcelorMittal a généré des revenus de 76,6 milliards de dollars et une production d'acier brut de 69,1 millions de tonnes métriques, ainsi qu'une production de minerai de fer de 50,9 millions de tonnes métriques. Notre objectif est de construire un monde meilleur avec un acier plus intelligent. Un acier produit en utilisant des procédés innovants qui requièrent moins d'énergie, émettent considérablement moins de carbone et à moindres coûts. Un acier plus propre, plus fort et réutilisable. Un acier pour les véhicules électriques et des infrastructures d'énergie renouvelable qui soutiendront nos sociétés, alors qu'elles se transformeront au courant du siècle. Plaçant l'acier au coeur de nos préoccupations, avec nos équipes créatives et une culture entrepreneuriale dans l'âme, nous aiderons le monde à faire ces changements. C'est ce que nous croyons qui est nécessaire pour être l'entreprise d'acier de l'avenir. ArcelorMittal est coté en bourse à New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), au Luxembourg (MT) et dans les marchés boursiers espagnols de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS). Pour plus d'information sur ArcelorMittal, veuillez visiter le http://corporate.arcelormittal.com.

