Le ministre des Transports salue le rapport final du Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement

MISSISSAUGA, ON, le 6 oct. 2022 /CNW/ - Il est essentiel de veiller à ce que les Canadiens reçoivent des marchandises abordables à temps, surtout après les deux dernières années et demie de la pandémie mondiale de COVID-19. C'est pourquoi le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a mis sur pied le Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement plus tôt cette année afin d'examiner les principaux enjeux touchant les opérations de la chaîne d'approvisionnement du Canada. Le Groupe de travail avait pour mandat de formuler des recommandations sur la façon de rendre notre chaîne d'approvisionnement du transport plus forte et la vie des Canadiens plus abordable.

Aujourd'hui, le ministre Alghabra accueille favorablement le rapport final du Groupe de travail et l'examine avec grand intérêt. Le rapport final met l'accent sur les domaines de l'action, de la collaboration et de la transformation en tant que thèmes généraux visant à améliorer la chaîne d'approvisionnement du Canada. Pour obtenir des résultats concrets pour les Canadiens, 21 mesures au total ont été recommandées.

Voici les points saillants des mesures recommandées dans le rapport :

Réduire la congestion portuaire;

S'attaquer aux pénuries de main-d'oeuvre et au maintien en poste des employés;

Établir un bureau fédéral de la chaîne d'approvisionnement pour unifier les activités pertinentes du gouvernement fédéral;

Protéger les corridors, les passages frontaliers et les portes d'entrée contre les perturbations;

Élaborer une stratégie nationale de la chaîne d'approvisionnement du transport;

Collaborer avec les États-Unis et les provinces et territoires pour obtenir la reconnaissance réciproque des règlements, des politiques et des processus.

Le Groupe de travail a mené de vastes consultations afin d'obtenir les points de vue d'un large éventail d'intervenants sur les domaines prioritaires pour les mesures à court et à long terme visant à réduire la congestion, à améliorer la fiabilité et à renforcer la résilience dans la chaîne d'approvisionnement du transport du Canada.

Le renforcement de nos chaînes d'approvisionnement du transport au moyen d'un travail de collaboration avec nos partenaires provinciaux et territoriaux fait partie de la stratégie du gouvernement du Canada visant à répondre à l'augmentation du coût de la vie et à faire en sorte que les Canadiens aient plus d'argent dans leurs poches. Une chaîne d'approvisionnement du transport efficace et résiliente est essentielle pour accroître la capacité et la productivité économiques du Canada et stimulera la croissance à long terme. Le gouvernement du Canada continuera d'appuyer les Canadiens au moyen d'investissements dans les infrastructures et de stratégies de croissance.

À l'avenir, le gouvernement du Canada élaborera une stratégie nationale sur la chaîne d'approvisionnement. Cette stratégie s'appuiera sur les recommandations formulées dans le rapport final du Groupe de travail.

Citations

« Veiller à ce que les Canadiens reçoivent des biens essentiels est une priorité absolue pour notre gouvernement. Au cours des derniers mois, j'ai rencontré divers partenaires de la chaîne d'approvisionnement et j'ai discuté des défis et des stratégies de collaboration entre les secteurs public et privé afin de trouver des solutions novatrices pour réduire la congestion dans l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement. Nous poursuivons notre travail pour trouver des réponses afin que la chaîne d'approvisionnement du Canada demeure efficace et fiable. Je tiens également à remercier le Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement pour les efforts qu'il a déployés au cours des derniers mois. Le rapport final du Groupe de travail se révélera inestimable alors que le Canada élabore sa stratégie nationale sur la chaîne d'approvisionnement. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

L'Agence des services frontaliers du Canada est là pour faciliter le commerce et les déplacements à l'appui de notre économie et des entreprises canadiennes. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires de l'industrie pour s'assurer que les flux commerciaux légitimes traversent librement la frontière, tout en assurant la sécurité des Canadiens. »

L'honorable Marco E.L. Mendicino

Ministre de la Sécurité publique

« Nous remercions le ministre des Transports de nous avoir accordé le privilège de servir et de nous avoir donné l'occasion de consulter les représentants de l'industrie de partout au pays afin d'obtenir une perspective approfondie des priorités du Canada en matière de chaîne d'approvisionnement. Nous espérons que le rapport final du Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement orientera les conversations et les collaborations qui mèneront à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement nationale du transport. »

Jean Gattuso et Louise Yako

Coprésidents, Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement

Les faits en bref

Le 31 janvier 2022, le ministre des Transports a tenu un Sommet national sur la chaîne d'approvisionnement. Ce Sommet a réuni des ministres fédéraux, des leaders de l'industrie, des leaders d'affaires et des associations, afin de discuter des défis auxquels est confrontée notre chaîne d'approvisionnement.

La création d'un Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement a été annoncée lors du Sommet national sur la chaîne d'approvisionnement.

Le Groupe de travail avait pour mandat de fournir des conseils d'experts et des recommandations sur les mesures que tous les ordres de gouvernement et l'industrie pourraient prendre pour améliorer la chaîne d'approvisionnement du Canada . Le Groupe de travail a publié son rapport final le 6 octobre 2022.

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le budget de 2022 a fourni un financement de 450 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour appuyer des projets de chaînes d'approvisionnement par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, ce qui facilitera la circulation des marchandises dans les réseaux de transport du Canada . Ce financement supplémentaire porte l'affectation totale du programme à plus de 4,6 milliards de dollars sur 11 ans (2017-2028).

En 2021, le commerce international de marchandises s'est chiffré à environ 1,24 billion de dollars, ce qui représente une augmentation de 16,8 % par rapport à 2020 et la valeur annuelle la plus élevée du commerce total jamais enregistrée.

la valeur annuelle la plus élevée du commerce total jamais enregistrée. Au cours des deux années écoulées, la demande pour les biens de consommation en Amérique du Nord a été plus élevée de 5 points de pourcentage que la demande moyenne dans le monde (8 % contre 3 %), ce qui met les chaînes d'approvisionnement du transport sous une plus forte pression qu'ailleurs.

Les coûts de transport ont été un moteur important de l'accélération de la croissance globale des prix en 2021 et ont augmenté de 7,2 % par rapport à 2020, devançant toutes les principales catégories d'inflation. En donnant suite aux principales recommandations formulées dans le rapport du Groupe de travail, nous contribuerons à réduire les pressions inflationnistes et à accroître la croissance économique.

