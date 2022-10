Un contrat de cinq ans avec la GSA renforce la présence de Raisbeck dans le secteur gouvernemental





Raisbeck Engineering, un chef de file des systèmes d'optimisation de la performance pour les aéronefs d'affaires, commerciaux et militaires, annonce aujourd'hui avoir obtenu un contrat MAS (Multiple Award Schedule) de l'Administration générale des services (GSA). Le contrat, qui a pris effet au 30 septembre 2022, est valide durant cinq ans, et comporte trois périodes optionnelles de cinq ans.

Le MAS de la GSA est un contrat majeur dans le sens où il rend les produits de la société accessibles via un processus d'achat simplifié pour les agences étatiques et fédérales, élargissant ainsi la présence de la société dans le secteur des contrats du gouvernement fédéral. Pour recevoir l'approbation de la GSA, la société a suivi une rigoureuse procédure de candidature de 18 mois. Les prestataires vendant par l'entremise d'un contrat GSA sont soigneusement évalués et doivent présenter un bilan éprouvé dans leur secteur d'activité. Le MAS de la GSA fournit également un avantage compétitif dans le secteur gouvernemental étant donné que les conditions générales, y compris la tarification et les garanties, sont convenues au préalable.

"Nous sommes ravis d'avoir décroché un contrat avec la GSA", déclare Hal Chrisman, président de Raisbeck. "L'obtention d'un MAS de la GSA montre aux acheteurs gouvernementaux que Raisbeck Engineering et ses produits ont été minutieusement évalués par le gouvernement. Chaque agence étatique et fédérale peut ainsi acheter, en toute confiance et simplicité, les optimisations de performance et les services d'ingénierie de Raisbeck pour répondre à des exigences existantes ou nouvelles."

Fondée en 1949, la GSA gère plus d'un quart du total des dépenses d'approvisionnement du gouvernement, qui représentent environ 44 milliards de dollars. La GSA offre un système de fourniture centralisée des produits avec des conditions générales prédéterminées, comme la tarification, les délais de livraison et les garanties, s'appuyant ainsi sur sa capacité d'acquisition afin d'obtenir une valeur optimale pour les contribuables.

Raisbeck Engineering, une société Acorn Growth Aerospace and Defense, est un chef de file des modifications pour les avions d'affaires et commerciaux. Avec pour mission d'améliorer la performance et l'efficience pour les propriétaires d'avions, Raisbeck propose des optimisations aérodynamiques qui génèrent des performances renforcées et accroissent le confort des passagers. Pour de plus amples renseignements sur Raisbeck Engineering et ses produits, rendez-vous sur www.raisbeck.com. Suivez toute l'actualité de Raisbeck sur Facebook, Twitter, et LinkedIn.

