ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ CANADA DÉVOILE UN PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LE SPORT ET L'ACTIVITÉ PHYSIQUE À L'ÉCOLE TOTALISANT 2M $

OTTAWA, ON, le 6 oct. 2022 /CNW/ - Éducation physique et santé Canada (EPS Canada) est fière d'annoncer l'obtention d'un financement de Sport Canada destiné aux efforts ciblés d'accroître les niveaux d'activité physique parmi les élèves de la maternelle à la douzième année à travers le Canada, par l'entremise du Programme de subventions Accès à l'action. En tant que seul programme scolaire jouissant d'un soutien financier du fonds de relance post-COVID (Initiative le sport communautaire pour tous), Accès à l'action est idéalement positionné pour aider plus de 500 écoles, et d'innombrables élèves, dans le courant de cette année scolaire.

Selon les rapports récents, durant la pandémie le niveau d'activité physique a baissé de deux heures par semaine en moyenne entre 2018 et 2020. En outre, le pourcentage de jeunes personnes satisfaisant aux recommandations canadiennes en matière d'activité physique pour les enfants et les adolescents a baissé de 50,8% en automne 2018 à 37,2% à l'automne de 2020 (Statistique Canada, 2022). Les trois dernières années scolaires ont fait ressortir la nécessité de mieux soutenir tous les élèves dans les cours d'éducation physique et à la santé, notamment en s'attaquant aux disparités affrontées par les élèves appartenant aux groupes dignes d'équité (incluant les élèves autochtones, les élèves noirs, les élèves ayant un handicap, les élèves, 2SLGBTQAI+, et les nouveaux arrivants au Canada) au niveau de l'accès aux expériences de sport et d'activité physique. Le programme Accès à l'action vise à fermer ces écarts pour les élèves, le personnel enseignant, et les membres de la communauté en fournissant des subventions de 500$ à 20 000$ aux écoles en vue de créer et de soutenir de nouvelles possibilités de sport et d'activité physique se déroulant avant, durant, et après la journée scolaire. En même temps, ces subventions encourageront les écoles à tisser des liens authentiques avec les organismes communautaires dans une mission commune d'atteindre les jeunes personnes appartenant aux groupes dignes d'équité et les encourager à (re)découvrir la joie de participer à l'activité physique et aux sports.

« L'annonce d'aujourd'hui réitère notre engagement à bâtir des communautés plus fortes et plus saines. Le sport joue un rôle important quand il s'agit de renforcer l'estime de soi et les aptitudes de chef de file, ce qui permet aux gens de s'épanouir sur les plans physique, affectif et social. Il devrait être accessible à tous et devenir la base pour nos enfants, qui méritent tous et toutes d'avoir la possibilité de faire du sport ou de l'activité physique. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Les écoles sont le meilleur moyen pour atteindre la grande majorité des jeunes personnes au Canada. Les trois dernières années ont mis à nu les iniquités au niveau des possibilités d'activité physique pour les jeunes personnes, et l'enjeu est d'autant plus pertinent dans le climat social diversifié au Canada. Par exemple, les élèves nouvellement arrivés au pays auraient pu affronter des difficultés à rester actifs par temps froid, ou les communautés qui se remettent de traumatismes auraient pu manquer les ressources nécessaires pour monter des programmes d'activité physique authentique et réparatrice, » a affirmé Melanie Davis, directrice générale d'EPS Canada. « Accès à l'action s'adapte aux circonstances des jeunes personnes, dans un contexte qui leur est familier - l'école - en élargissant les options d'activité physique en milieu scolaire, pour offrir des expériences pertinentes dans lesquelles chaque élève se reconnaît. Le programme va renforcer les capacités en misant sur des associations entre le sport communautaire et les écoles en vue de réduire les obstacles à la participation en palliant aux problèmes associés aux frais d'inscription, à la pénurie d'équipements, et aux transports. Avec une subvention de cette envergure, EPS Canada est en mesure de soutenir des milliers d'élèves à travers le pays et leur donner les moyens de mener une vie saine et physiquement active ».

Le Canada est un pays vibrant et diversifié offrant une panoplie de possibilités pour faire du sport ou de l'activité physique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Malgré ces riches possibilités, bon nombre d'élèves font face à des obstacles considérables qui entravent la pleine participation. En offrant un soutien concret aux éducateurs et aux écoles, Accès à l'action atteindra une grande proportion de jeunes personnes appartenant aux groupes dignes d'équité et les invitera à découvrir des activités physiques pertinentes et enrichissantes favorisant une meilleure santé physique, sociale, et mentale, maintenant et à l'avenir.

Les fonds seront accordés à compter de novembre et sur une base continue pendant l'automne et l'hiver. Les écoles, les conseils scolaires et les divisions scolaires sont encouragés à soumettre une demande aussitôt que possible, pour que leurs élèves puissent bénéficier des avantages du programme immédiatement et pour la durée de l'année scolaire. Les demandes de subvention sont acceptées dès maintenant au site web d'EPS Canada (eps-canada.ca/accesalaction).

