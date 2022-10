Bregal Investments annonce un partenariat et un investissement stratégiques dans PUR Projet





Bregal Investments (« Bregal »), la plateforme internationale de capitaux d'investissements privés, a annoncé aujourd'hui un investissement majoritaire et un partenariat stratégique avec PUR Projet (« PUR » ou la « société »), l'important développeur international de projets de solutions basées sur la nature (« SbN »). Après avoir supervisé le développement des lignes directrices de l'initiative Science Based Targets (« SBTi ») destinée au secteur du capital-investissement l'an dernier, Bregal investit dans PUR et renforce davantage son engagement global envers les actions climatiques. L'investissement portera principalement sur le déploiement à grande échelle de solutions climatiques naturelles, en collaborant avec la nature pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Fondé en 2008, PUR est un pionnier certifié B Corp du développement de l'approche « insetting » visant à collaborer avec les clients pour mettre au point des projets SbN au sein de leurs chaînes logistiques, l'objectif étant de séquestrer et de stocker les émissions de carbone tout en ayant une influence positive sur les collectivités et les écosystèmes au sein desquels ils évoluent. La société s'est associée à des entreprises et à des marques de premier plan et a déjà mis en oeuvre plus de 50 projets à ce jour, surtout axés sur l'agrosylviculture et l'agriculture régénératrice appliquées aux chaînes mondiales d'approvisionnement en café, cacao et autres matières premières.

Mis au point en étroit partenariat avec les collectivités locales, les projets SbN de PUR ont pour objectifs de maintenir et de restaurer les services écosystémiques essentiels, d'améliorer la résilience des communautés en acquérant de nouvelles capacités et en menant des activités de diversification de revenus, et de soutenir les indispensables initiatives d'atténuation des changements climatiques. Grâce à ces projets, la société a soutenu plus de 50 000 agriculteurs vivant dans des zones rurales sur six continents, a travaillé avec les collectivités pour restaurer et préserver plus de 300 000 hectares de terres, et a planté plus de 20 millions d'arbres.

« Faire travailler le capital pour le bien des individus et de la planète est un impératif sociétal », a déclaré Alain Carrier, PDG de Bregal. « Les pratiques d'investissement responsables et durables font partie des fondements de la philosophie d'investissement de notre entreprise, et nous sommes ravis de nous associer à une société qui agit au service d'une mission comme PUR. Cela représente la première étape que nous avons à franchir avant le lancement de notre plateforme à impact dédié : Bregal Sphere. »

« L'humanité est confrontée à une crise climatique sans précédent et investir dans la nature fait partie intégrante de la solution », a ajouté Tristan Lecomte, fondateur de PUR Projet. « Cette crise nous dépasse. L'investissement de Bregal dans PUR nous aidera à mettre en oeuvre des projets de solutions basées sur la nature à grande échelle dans le monde entier et à accroître l'impact que nous avons sur les collectivités avec lesquelles nous sommes associés partout sur la planète. »

« Nous sommes heureux de nous associer avec Tristan et l'équipe de direction de PUR pour contribuer à accélérer leur mode d'action en faveur du climat : investir dans la nature et les communautés », a déclaré Alvar de Wolff, directeur ESG et des investissements responsables chez Bregal. « L'approche par insetting constitue un moyen original pour les sociétés d'atteindre la carboneutralité. Elle leur permet de réduire les émissions de leurs propres chaînes logistiques et les aide à tenir leurs engagements en matière de climat. »

L'investissement de Bregal dans PUR permettra d'étendre le développement et le déploiement mondial de projets SbN de grande qualité et de soutenir les efforts mis en oeuvre pour combler l'important écart de financement qui affecte la nature et la biodiversité. Tournée vers l'avenir, la plateforme Bregal Sphere cherchera à déployer des capitaux ciblés pour contribuer à relever, de manière durable et responsable, les défis environnementaux et sociétaux les plus pressants.

À propos de Bregal Investment

Bregal Investments (« Bregal ») est une société de premier plan de capital-investissement mettant une plateforme à la disposition de ses équipes spécialisées dans les fonds de fonds et les investissements directs. Bregal gère plus de 14 milliards EUR d'actifs selon diverses stratégies, a conclu plus de 150 investissements directs et investi dans plus de 200 fonds. L'ensemble des fonds Bregal se concentre sur la création de valeur durable à long terme et permet d'accéder à des capitaux privés, des capitaux de croissance, des crédits et des stratégies de fonds de fonds. Basée à Londres et New York, Bregal emploie plus de 200 personnes dans ses huit bureaux.

Bregal Investments a été fondée en 2022 et est la plateforme de capital-investissement de COFRA Holding, un groupe privé basé en Suisse et ayant pour mission clairement définie de faire le bien grâce à ses activités.

Pour de plus amples informations sur Bregal Investments, rendez-vous sur www.bregal.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Pour de plus amples informations sur Bregal Sphere, rendez-vous sur www.bregalsphere.com.

À propos de PUR Projet

PUR Projet (« PUR ») est un développeur international de premier plan de projets de solutions basées sur la nature (SbN) de grande qualité, pouvant se targuer d'une expérience de quatorze ans en développement de projets de terrain. Basée à Paris, en France, et employant 150 personnes à travers le monde, PUR gère 40 projets dans 30 pays et dispose de bureaux régionaux au Canada, en Colombie, au Pérou, en Côte d'Ivoire, en Thaïlande, en Chine et en Indonésie. La vision de la société se traduit par le slogan « Ne faire qu'un avec la nature » et sa stratégie a surtout pour objectif de promouvoir l'harmonie entre les entreprises et les écosystèmes dont elles dépendent par le biais de projets d'insetting de SbN et d'autres projets climatiques à haut degré d'intégrité, à l'aide des dernières technologies de suivi, de rapport et de vérification.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 octobre 2022 à 13:20 et diffusé par :