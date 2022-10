Loop Energy connaît une croissance positive continue sur le marché mondial des camions à hydrogène





Loop Energytm (TSX: LPEN), un concepteur et fabricant de piles à combustible à hydrogène destinées à la mobilité commerciale, annonce aujourd'hui l'acquisition de deux nouveaux clients, chacun développant des camions électriques à hydrogène de poids moyen.

Opex, un intégrateur colombien de systèmes de batteries et de piles à combustible à hydrogène, et Avia Ingeniería, un fournisseur espagnol de groupes motopropulseurs électriques et intégrateur de systèmes, envisagent tous deux de tester des véhicules électriques à hydrogène en 2023.

Les deux entreprises entrent dans la phase pilote du cycle d'adoption client de Loop Energy, qui élargit ainsi sa présence sur le marché européen dynamique et établit sa première collaboration sur le marché sud-américain émergent. La nouvelle survient suite à la récente mise à jour des prévisions de commande de Loop Energy pour les 18 prochains mois.

Après avoir fourni, pendant plus d'une décennie, des composants et des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, Opex a identifié, il y a deux, les piles à combustible comme étant une solution pouvant être appliquée aux véhicules commerciaux d'Amérique latine. Opex, qui débute avec un prototype, vise à développer un camion de fret utilisant le module de pile à combustible S300 (30 kW) de Loop Energy comme prolongateur d'autonomie. À l'issue de sa fabrication, le camion devrait être testé par un opérateur de flotte local afin d'évaluer un futur déploiement de la technologie dans des applications de camions plus importantes.

Avia Ingeniería projette également d'utiliser le module de pile à combustible de 30 kW de Loop Energy comme prolongateur d'autonomie dans un camion de transport semi-remorque. Ce camion s'intègre dans le projet ShineFleet, qui englobe diverses sociétés espagnoles de technologie et d'ingénierie, notamment Técnicas Reunidas. L'objectif du pilote est de démontrer la faisabilité technologique de l'hydrogène et d'apprendre aux opérateurs à adapter leur flotte. Le camion devrait être opérationnel en 2023 et intégré dans les itinéraires de service d'un opérateur de flotte logistique.

« Nous avons observé une croissance positive concernant l'utilisation des piles à combustible dans les camions électriques de poids moyen », déclare George Rubin, directeur commercial de Loop Energy. « Notre équipe poursuit son identification des fabricants et des opérateurs de flottes engagés dans le déploiement de flottes électriques à hydrogène à travers le monde. Nous nous réjouissons de voir Opex et Avia Ingeniería donner l'exemple sur leurs marchés respectifs. »

Les mesures d'atténuation du changement climatique, les pressions réglementaires et les préoccupations en matière de sécurité énergétique contraignent les fabricants et les opérateurs de flottes à investir dans et à exploiter des camions électriques à hydrogène plutôt que des véhicules à moteur diesel traditionnels. L'autonomie prolongée, le poids plus léger et le ravitaillement rapide sont des avantages déterminants pouvant engendrer une réduction du coût total de possession, et faire des véhicules à pile à combustible une solution zéro émission attrayante.

À propos d'Opex S.A.S.

Forte de 10 ans d'expérience dans son secteur, Opex S.A.S est une entreprise colombienne dont les principales activités commerciales incluent la vente et la location de produits tels que les batteries Plomb-acide, les batteries Lithium-ion et les piles à combustible à hydrogène. L'entreprise fournit également des produits comme les chariots élévateurs et les batteries pour les entrepôts tout en proposant des services d'installation et de maintenance. Au cours des deux dernières années, Opex a participé à plusieurs projets de recherche liés aux énergies propres et à l'utilisation de l'hydrogène. L'entreprise a installé la première station de ravitaillement en hydrogène en Amérique du Sud. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site : www.opex.com.co

À propos d'Avia Ingeniería

Avia est une société indépendante spécialisée dans la conception et la fabrication de prototypes et de petites séries de véhicules spéciaux. La philosophie de cette entreprise d'ingénierie consiste à offrir sa capacité à développer des projets de haute technologie ainsi que son implication dans des projets de recherche concernant les nouvelles énergies et matériaux. Avia propose à ses clients des solutions allant de l'exécution très simple de plans de fabrication à des projets complets des plus complexes, en fournissant ses connaissances, sa technologie et ses ressources informatiques. Les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, des équipements agricoles et des travaux publics bénéficient de la vaste expérience de l'entreprise.

À propos de Loop Energy Inc.

Loop Energy est un concepteur de premier plan de systèmes de piles à combustible destinés à l'électrification des véhicules commerciaux, notamment les véhicules commerciaux légers, les autobus de transport et les camions moyens et lourds. Les produits de Loop, particulièrement les plaques bipolaires pour pile à combustible, intègrent la technologie exclusive eFlowtm de la Société. La technologie eFlowtm a été conçue pour permettre aux clients commerciaux de maximiser leurs performances tout en réduisant les coûts. Loop travaille avec les équipementiers et les grands fournisseurs de sous-systèmes de véhicules dans le cadre de la production de véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène. Pour de plus amples informations sur les efforts de Loop en faveur d'un avenir zéro émission, veuillez vous rendre sur le site www.loopenergy.com.

Avertissement à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Ces informations reflètent les attentes et projections actuelles de la direction de Loop Energy concernant des événements futurs. En particulier, les déclarations concernant les attentes de la Société ou des Clients en matière de ventes et de développement, performances, réalisations, perspectives, opportunités futurs ou les marchés sur lesquels la Société est présente constituent des informations prospectives, y compris, sans s'y limiter, les déclarations sur les essais et le déploiement des camions électriques à hydrogène d'Opex et d'Avia, les futures commandes et les avantages projetés de la technologie des piles à combustible dans les véhicules commerciaux.

Les informations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises à divers risques et incertitudes dont beaucoup échappent au contrôle de la Société et pourraient aboutir au fait que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux évoqués ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter, la capacité de la Société à adapter les technologies de l'hydrogène à des applications ou à des flottes plus importantes, la décision des constructeurs automobiles et des opérateurs de flottes de ne pas investir dans ces technologies et d'exploiter des véhicules zéro émission plutôt que des véhicules diesel, les avantages commerciaux escomptés de la technologie des piles à combustible et sa non-contribution à une réduction du coût total de possession et les facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la note d'information annuelle de la Société datée du 23 mars 2022. Loop Energy décline toute obligation de mise à jour de ces informations prospectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

