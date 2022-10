ExaGrid nommée finaliste des SDC Awards 2022





ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé du secteur, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée dans cinq catégories des 13e SDC (Storage, Digitalisation and Cloud) Awards, qui distinguent et récompensent le succès des produits et services à la base de la transformation numérique. Le vote qui déterminera le gagnant dans chaque catégorie est en cours et se terminera le 4 novembre 2022. Les gagnants des SDC Awards 2022 seront annoncés le 24 novembre dans le cadre d'une cérémonie de remise des prix à Londres.

Les catégories de Prix pour lesquelles ExaGrid a été sélectionnées sont les suivantes:

Programme de partenariats de distribution de l'année

Innovation en matière de continuité des opérations /de reprise après sinistre

Innovation de l'année en matière de matériel de stockage

Innovation de l'année en matière de sauvegarde/d'archivage

Société de stockage de l'année

ExaGrid offre la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé dotée d'une zone frontale d'application sur cache de disque permettant des sauvegardes et des restaurations rapides, et d'une capacité d'extension pour fenêtre de sauvegarde à longueur fixe, à mesure que les données augmentent. De plus, le niveau hors réseau protège des attaques contre la sécurité et stocke toutes les données dans un format dédupliqué favorisant l'efficacité du stockage, ce qui réduit les coûts. ExaGrid propose des modèles d'appareils de différentes tailles qui peuvent être combinés avec un nombre d'autres appareils pouvant allant jusqu'à 32 pour former un seul système évolutif. Le plus grand système d'extension peut prendre en charge jusqu'à 2,7 Po de sauvegarde complète avec un taux d'ingestion de 488 To/h. Soit une rapidité 3 fois supérieure à tout autre stockage de sauvegarde proposé sur le marché.

«C'est un grand honneur pour nous d'être finalistes dans cinq catégories de Prix. Non seulement le stockage de sauvegarde est notre passion, mais nous nous concentrons également sur la formation de partenariats à long terme avec nos partenaires de distribution et nos clients. Pour ce faire, nous créons les meilleurs produits et les meilleurs modèles d'assistance, de dimensionnement et de tarification, a déclaré Bill Andrews, PDG d'ExaGrid. Avec les autres leaders du secteur sélectionnés pour les SDC Awards de cette année, nous sommes en excellente compagnie. Constater la vigueur de notre secteur est un grand encouragement.»

Stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé doté d'une zone frontale d'application sur cache de disque, le «Performance Tier», qui saisit les données directement sur le disque pour accélérer les sauvegardes, et effectue les restaurations directement à partir du disque, d'où l'extrême rapidité des restaurations et des démarrages VM. Les données de rétention à long terme sont hiérarchisées vers un référentiel de données dédupliqué («le Retention Tier») afin de réduire le volume du stockage de rétention et les coûts associés. Cette approche à deux niveaux offre les performances de sauvegarde et de restauration les plus rapides avec une efficacité de stockage à moindre coût.

En outre, ExaGrid offre une architecture expansive où les appliances sont simplement ajoutées à mesure que les données augmentent. Chaque appliance comprend un processeur, de la mémoire et des ports réseau. Ainsi, à mesure que le volume de données croît, toutes les ressources nécessaires sont disponibles pour maintenir une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe. Ce système de stockage évolutif supprime la nécessité de mises à niveau de grande ampleur et permet de combiner des appareils de tailles et de modèles différents dans le même système évolutif, ce qui élimine le problème de l'obsolescence des produits tout en protégeant les investissements informatiques dès le départ et au fil du temps.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d'application unique sur cache de disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des récupérations instantanées de machines virtuelles (VM). Le référentiel de conservation offre le coût le plus bas pour une conservation à long terme. L'architecture expansive d'ExaGrid intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegardes à deux niveaux avec un niveau non exposé au réseau, des suppressions retardées et des objets immuables pour la récupération après une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose d'ingénieurs système de (pré)ventes physiques dans les pays suivants: Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, République tchèque, France, Allemagne, Hong Kong, péninsule ibérique, Israël, Japon, Mexique, pays nordiques, Pologne, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis, et d'autres régions.

Retrouvez-nous sur exagrid.com ou suivez-nous sur LinkedIn. Dans nos témoignages de clients , découvrez ce que nos clients disent à propos de leurs expériences avec ExaGrid et apprenez pourquoi ils consacrent désormais beaucoup moins de temps à leurs sauvegardes. Pour consulter la centaine d'avis sur notre Société, rendez-vous sur le site Peer Insight Reviewsde Gartner. ExaGrid est fière de son score +81 NPS

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 octobre 2022 à 13:10 et diffusé par :