Paris : le CEO de UX Centers, Abid Badil, participe au Forum Ambition Africa

M. Badil s'est exprimé lors de la plénière consacrée à la technologie comme levier pour l'inclusivité dans le continent, et a notamment expliqué la trajectoire de forte croissance de UX Centers par la convergence de trois facteurs clés de succès : les infrastructures, les talents ainsi que les débouchés. A ce titre, M. Badil a salué le Leadership de Sa Majesté Le roi Mohammed VI, qui a rendu possible la conjonction de ces trois éléments.

Depuis sa création en 2015, UX Centers consacre 10% de son résultat net à l'innovation, en développant outre les services traditionnels de relation client, des produits applicatifs qui ont pour principal objectif de permettre aux « nouveaux travailleurs du numérique » de se débarrasser des tâches administratives récurrentes, à travers, notamment la plateforme Wittly. Cette solution permet en 3 clics de gérer l'entreprise de manière simple et fluide.

De plus, UX Centers prépare aujourd'hui le lancement du produit « Mousahamati » au Maroc, qui devrait permettre à des millions de travailleurs de l'informel de s'inscrire dans la vaste réforme de la protection sociale initiée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui verra 23 millions de marocains inscrits d'ici la fin de l'année.

A cette occasion, Abid Badil, PDG de UX Centers a affirmé : « Nous ciblons en majorité les Autoentrepreneurs et les TPE, qui sont mal servis dans ce domaine, avec un produit pour le sud et un produit pour le nord, chacun étant adapté aux spécificités de marché. Pour nous, c'est un enjeu énorme car il sert non seulement notre business model, mais il fait également oeuvre utile pour la société ».

UX Centers est un acteur majeur de l'externalisation des métiers de la relation client. Comptant 4500 collaborateurs répartis entre le Maroc, l'Égypte et la République Dominicaine, l'entreprise accompagne ses clients opérant dans de multiples secteurs et industries, dans la création de valeur et l'optimisation de l'expérience client.

