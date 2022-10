Ouverture du Centre agricole mondial à Harbin, en Chine





Ceci est rapporté par GAIN.

HARBIN, Chine, 6 octobre 2022 /CNW/ - Le Centre agricole mondial (le World Agricultural Center, ci-après le « WAC »), un nouveau centre mondial de recherche agricole, a ouvert ses portes à Harbin, la capitale de la province du nord-est de la Chine, Heilongjiang. Lors de la cérémonie d'ouverture, plusieurs personnalités éminentes de l'industrie ont prononcé des discours-programmes soulignant le rôle important que le WAC jouera dans le développement du secteur agricole en Chine et au-delà.

Le WAC s'appuie sur l'héritage du Centre international d'innovation technologique agricole (Agricultural Technology Innovation Center, ou IATIC), construit dans le cadre des efforts déployés par Heilongjiang pour devenir un centre international d'innovation agricole florissant. Nouveau point de repère remarquable pour la ville de Harbin, le WAC est le plus haut bâtiment du monde consacré à la recherche agricole. Le WAC est équipé d'installations ultramodernes pour une foule de nouveaux projets de recherche agricole de pointe.

Le siège mondial de DBN s'est officiellement installé au « Centre agricole mondial » et un certain nombre d'institutions internationales ont été lancées, telles que l'Institut international de recherche sur les sols noirs de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'International Agricultural Economic Research Center (Centre international de recherche économique en agriculture) et l'International Agricultural Think Tank (Groupe de réflexion international sur l'agriculture); le WAC sera construit également dans le but d'être le site permanent du Forum économique agricole mondial annuel ici. De cette manière, le secteur agricole chinois collaborera à la construction d'une haute terre mondiale d'innovation scientifique et technologique agricole ainsi qu'à la promotion de l'agriculture mondiale en Chine et de l'agriculture chinoise dans le monde.

L'Académie des sciences agricoles du Heilongjiang et DBN ont récemment organisé une conférence de présentation mondiale pour les talents agricoles de haut niveau. Liu Di, doyen de l'Académie des sciences agricoles du Heilongjiang, et Zhang Lizhong, vice-président du groupe DBN, ont signé un accord et ont annoncé conjointement le lancement de talents agricoles haut de gamme en Chine, en se concentrant sur le maïs, le riz, le soja, l'horticulture, et les pommes de terre, ainsi que les cultures économiques, les champignons comestibles et d'autres activités de planification.

L'Académie provinciale des sciences agricoles fournit les exigences d'emploi et l'établissement, et le groupe DBN fournit des fonds pour les talents. Environ 80 talents internationaux, professionnels et de hauts niveaux oeuvrant dans le domaine de la recherche scientifique agricole devraient être présentés à l'échelle mondiale selon cinq niveaux, dans le but de comparer les régions développées au niveau national, de faire correspondre la présentation des talents à différents niveaux avec le traitement de la présentation, et d'aider les talents présentés à obtenir les qualifications importantes de soutien correspondantes du programme sur les 60 points de la revitalisation des talents de Longjiang dans la nouvelle ère.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site GAIN .

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1914776/Video1.mp4

SOURCE Global Agricultural Science and Technology Innovation Platform (GAIN)

Communiqué envoyé le 6 octobre 2022 à 12:17 et diffusé par :