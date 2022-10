Jean Coutu et Brunet s'associent à l'organisme Les Produits du Québec afin de faciliter le repérage des produits d'ici par les clients





MONTRÉAL, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - METRO est fière d'étendre ses efforts de promotion et d'affichage des produits du Québec en s'associant à l'organisme Les Produits du Québec afin de faciliter le repérage des produits non alimentaires d'ici dans ses réseaux de pharmacies Jean Coutu et Brunet.

Les marques de certification Produits du Québec, Fabriqués au Québec et Conçus au Québec feront leur entrée au cours des prochaines semaines dans les pharmacies Jean Coutu et Brunet ainsi que dans les magasins Metro et Super C du Québec. La crédibilité et la rigueur du processus sont un gage de confiance pour les consommateurs.

Les produits et fournisseurs locaux sont importants pour notre clientèle, nos employés, pour les communautés où nous sommes installés. « Ce partenariat nous permettra d'offrir aux clients les produits qu'ils recherchent et de continuer à soutenir les entreprises d'ici tout en contribuant à l'activité socioéconomique des régions où nous sommes présents » souligne Josée Houle, vice-présidente, mise en marché, Jean Coutu et Brunet.

« Nos équipes investissent d'importants efforts pour appuyer les fournisseurs locaux et offrir à nos clients les produits de proximité qu'ils recherchent. Notre objectif est de pouvoir faciliter leur repérage par la clientèle. Le processus d'identification rigoureux de Produits du Québec nous permettra de le faire en assurant aux consommateurs que les biens sont produits, fabriqués ou conçus au Québec », mentionne Marie-Claude Bacon, vice-présidente, affaires publiques et communications, METRO inc.

L'organisme Les Produits du Québec est soutenu par le gouvernement du Québec. « Notre objectif est de reconnaître et de promouvoir les produits québécois par une marque de certification distinctive. Ce sont près de 20 000 produits qui ont déjà obtenu cette désignation et la liste continue de s'allonger. Ce partenariat est une autre étape majeure franchie, après moins de six mois d'activité. Ensemble, nous facilitons l'identification et l'achat des produits québécois en magasin et en ligne?», a souligné Elfi Morin, directrice générale, Les Produits du Québec.

Cette nouvelle identification s'ajoute aux étiquettes Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec en place dans les Metro, Metro Plus et Super C du Québec et s'inscrivent dans l'esprit du programme d'achat local de METRO.

D'ailleurs, en collaboration avec le Conseil Québécois de la transformation alimentaire (CTAQ), Metro a lancé récemment le projet Essor Québec qui vise, en plus de l'affichage en magasin, à développer un programme de formation et d'accompagnement pour soutenir les fournisseurs québécois de 11 secteurs agro-alimentaires dans le processus de commercialisation de leurs produits.

