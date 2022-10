Fortitude Re continue de construire sa franchise japonaise par le biais d'une opération de flux en réassurance





FGH Parent, L.P ("Fortitude Re"), la société mère du plus grand réassureur multiligne des Bermudes, annonce aujourd'hui la signature d'une opération de flux en réassurance (flow reinsurance transaction) avec un leader japonais de l'assurance-vie. Fortitude Re a exécuté cette transaction par l'entremise de sa filiale basée aux Bermudes, Fortitude International Reinsurance Limited.

"Nous sommes ravis de continuer à soutenir des clients prestigieux dans le secteur assurantiel au Japon, en fournissant une capacité de réassurance stratégique qui aide nos partenaires à concrétiser leurs ambitions en termes de risque, de capital et de croissance", déclare Alon Neches, PDG de Fortitude Re. "Nous voyons des opportunités de croissance pertinentes dans la région et nous nous engageons à proposer des solutions réfléchies répondant aux attentes spécifiques de nos clients, de leurs produits et de leurs marchés."

Sidley Austin LLP et Mori Hamada & Matsumoto ont agi en qualité de conseillers juridiques auprès de Fortitude Re.

À propos de Fortitude Re

Le Groupe Fortitude Re comprend le plus grand réassureur composite multiligne des Bermudes, qui bénéficie d'un avantage compétitif et d'une expertise lui permettant de concevoir des solutions transactionnelles sur mesure pour les segments Vie & Rente, et IARD. Fortitude Re reçoit le soutien d'un consortium de groupes d'investisseurs de premier plan dirigé par The Carlyle Group et T&D Insurance Group. Au 31 décembre 2021, Fortitude Re détenait environ 48 milliards USD d'actifs investis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fortitude-re.com. Suivez Fortitude Re sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 octobre 2022 à 12:15 et diffusé par :