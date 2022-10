«?Nous dénonçons le travail forcé des victimes de lésions professionnelles?»





MONTRÉAL, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que plusieurs dispositions de la Loi «?modernisant?» le régime de santé et de sécurité du travail entrent en vigueur ce 6 octobre 2022, un rassemblement s'est tenu devant les bureaux de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail à Montréal afin de dire «?Non au travail forcé?» imposé aux victimes d'accidents et de maladies du travail.

Le Conseil central du Montréal Métropolitain-CSN, le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain et l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (uttam) ont particulièrement tenu à attirer l'attention sur le fait que désormais, la loi permet à la CNESST et aux employeurs :

De forcer des travailleuses et des travailleurs blessés à retourner au travail en période de traitements médicaux?;

D'imposer des retours au travail chez l'employeur à des victimes d'accidents ou de maladies du travail incapables de recommencer leur emploi?;

De retourner sur le marché du travail des victimes de maladies du travail âgées et incapables de recommencer leur emploi, alors qu'elles étaient jusqu'ici protégées par la loi?;

De sous-payer les travailleuses et travailleurs qui font des travaux légers en «?assignation temporaire?»?;

D'obliger les travailleuses et travailleurs devant se recycler à effectuer des recherches d'emplois sous peine de couper leur chèque lorsqu'ils reçoivent une indemnité.

«?Trois jours après les élections, les travailleuses et les travailleurs lancent aujourd'hui le message au nouveau gouvernement qu'ils sont déterminés à se battre pour leurs droits en santé et en sécurité du travail?», affirme Chantal Ide, vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN.

«?La mobilisation se poursuivra jusqu'à ce qu'on obtienne des lois qui assurent une véritable prévention des lésions professionnelles et une réparation complète des accidents et maladies du travail?», poursuit Marc-Édouard Joubert, président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain.

«?Les changements à la loi qui entrent en vigueur aujourd'hui forceront des victimes à retourner prématurément au travail, au risque d'aggraver leur lésion, en plus de condamner des travailleuses et travailleurs à l'aide sociale. C'est tout simplement indécent?» conclut Félix Lapan, organisateur communautaire de l'uttam.

