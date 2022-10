Le cabinet Lavery devient le nouveau partenaire en titre des Midis-conférences de la Chambre





MONTRÉAL, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse d'annoncer son nouveau partenariat avec le cabinet Lavery qui appuiera financièrement nos Midis-conférences pour la prochaine année.

« Je suis heureux d'annoncer ce nouveau partenariat avec le cabinet Lavery, qui devient partenaire en titre de nos déjeuners-causeries. La relance des activités de réseautage au centre-ville est bien amorcée. Nos Midis-conférences offrent une occasion unique de bien comprendre les enjeux et les stratégies des leaders de la communauté d'affaires. C'est grâce à l'appui de nos fleurons montréalais, comme Lavery, que la Chambre peut offrir ces événements qui facilitent l'échange des meilleures pratiques et qui contribuent à la prospérité du Grand Montréal. Je remercie madame Anik Trudel et l'ensemble de son équipe pour leur confiance et leur implication dans la mission de la Chambre », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Il est tout naturel pour notre cabinet d'appuyer des initiatives comme celles des Midis-conférences de la CCMM qui ont pour objectif d'assurer le dynamisme du milieu des affaires de la grande région métropolitaine de Montréal. Pour Lavery, ce nouveau partenariat s'arrime avec notre ambition et notre désir de propulser la croissance des organisations faisant des affaires au Québec », a affirmé Anik Trudel, cheffe de la direction de Lavery.

Pour rappel, la Chambre a tenu 189 activités et événements pour la période 2021-2022, dont 16 déjeuner-causeries, accueillant des leaders du milieu des affaires et des décideurs publics de haut niveau.

