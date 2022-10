Élection de la CAQ - Les tout-petits doivent redevenir la priorité du nouveau gouvernement





MONTRÉAL, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Collectif petite enfance et ses membres offrent leur entière collaboration au nouveau gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) afin de l'aider à s'engager davantage pour trouver des solutions aux enjeux qui touchent les tout-petits. Si l'accessibilité aux services de garde demeure toujours une priorité pour les tout-petits et leurs parents, le Collectif et ses membres rappellent qu'il y a d'autres enjeux prioritaires. En effet, le respect des droits des enfants revêt la plus grande importance comme moyen de prévention et de réduction des inégalités sociales.

« Le Collectif petite enfance a su se positionner comme un acteur incontournable pour faire porter la voix des quelque 512 000 tout-petits au Québec. Après plus de deux années de pandémie, nous voulons profiter de ce momentum pour livrer un message simple, mais essentiel aux nouveaux élus : il est impératif d'agir de façon concertée pour améliorer le bien-être et les conditions de vie des tout-petits. Ça passe par le respect élémentaire de leurs droits, mais aussi par un investissement en prévention afin d'offrir à nos tout-petits des conditions optimales, et ce, dès la grossesse, » mentionne Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance.

Les priorités du Collectif petite enfance sont articulées autour des quatre points cardinaux d'une Boussole et servent d'inspiration pour trouver un sens aux actions urgentes à mettre en place pour les tout-petits. Rappelons que le Collectif petite enfance avait transmis un questionnaire aux 27 partis politiques autorisés par Élections Québec afin de les sensibiliser aux enjeux jugés prioritaires pour les tout-petits et connaître leurs engagements envers la petite enfance. De ce nombre, quatre partis politiques, dont la CAQ, ont répondu au questionnaire. Pour en savoir plus : collectifpetiteenfance.com/la-boussole

Une invitation au prochain ou à la prochaine ministre de la Famille

Le mercredi 9 novembre prochain, le Collectif petite enfance lancera la 7e édition de la Grande semaine des tout-petits. Ce sera l'occasion pour le nouveau ou la nouvelle ministre de la Famille de présenter sa vision pour les tout-petits et de rencontrer les parties prenantes clés qui forment l'écosystème de la petite enfance au Québec

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 24 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes oeuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : faire de la petite enfance une priorité au Québec. Le Collectif se positionne comme porte-voix des tout-petits du Québec pour faciliter la mise en place de conditions de succès afin d'assurer leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

