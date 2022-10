Co-operators, la NFPA et CanOps célèbrent le 100e anniversaire de la Semaine de la prévention des incendies(MD)





GUELPH, ON, le 6 oct. 2022 /CNW/ - Les services d'incendie du Canada font équipe avec Co-operators, CanOps et la National Fire Protection AssociationMD (NFPAMD) pour célébrer le 100e anniversaire de la Semaine de la prévention des incendies et promouvoir la campagne de cette année, « N'attendez pas le feu pour préparer votre évacuationMD ». La campagne de cette année, qui aura lieu du 9 au 15 octobre, vise à sensibiliser les individus aux mesures simples mais importantes qu'ils peuvent prendre pour assurer leur sécurité et celle des personnes qui les entourent.

« La sensibilisation à la prévention des incendies est importante pour tout le monde, a déclaré Maya Milardovic, vice-présidente associée, Relations gouvernementales chez Co-operators. Le feu présente un risque réel pour tous. Il est donc important que chaque membre de la collectivité prenne ces messages au sérieux et les mette en oeuvre, afin de protéger ce qui compte le plus. »

Les services d'incendie et les conseillers locaux de Co-operators encouragent tous les résidents à appuyer activement la campagne de la Semaine de la prévention des incendies de cette année en élaborant et en mettant en pratique un plan d'évacuation à domicile avec tous les membres du ménage. Co-operators a fait don de 200 trousses de la Semaine de la prévention des incendies à des services d'incendie de partout au Canada. Celles-ci comprennent des activités et de l'information pour les enfants et les adultes et fournissent des messages adaptés à l'âge au sujet de la sécurité et de la prévention des incendies à domicile.

« Les maisons construites de nos jours brûlent plus vite. Dans le cas d'un incendie de domicile typique, vous pouvez ne disposer que de deux minutes (ou même moins) pour évacuer de manière sécuritaire à partir du moment où retentit l'alarme du détecteur de fumée, a déclaré Laura King, directrice régionale de la NFPA pour le Canada. Votre capacité d'évacuer dépend de l'alerte précoce de détecteurs de fumée fonctionnels et de la planification préalable. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à Co-operators et à la NFPAMD pour distribuer du matériel éducatif sur la prévention des incendies aux services d'incendie partout au Canada, a déclaré Mieka Pittman, vice-présidente, Transformation des activités de l'entreprise chez CanOps. Plus les Canadiens seront sensibilisés à la façon de se protéger et de protéger leur famille contre les incendies domestiques, plus nous sauverons de vies. Par conséquent, nous encourageons tous les Canadiens à prendre le temps d'élaborer leur plan d'évacuation du domicile. »

Cette année, les services d'incendie donnent les conseils de sécurité suivants pour mettre l'accent sur la planification et la pratique de l'évacuation du domicile :

Assurez-vous que votre plan d'évacuation répond aux besoins de tous les membres de votre famille, y compris ceux qui ont un handicap sensoriel ou physique.

Des détecteurs de fumée doivent être installés à l'intérieur de chaque chambre à coucher, à l'extérieur de chaque chambre à coucher et à chaque étage de la maison. Les avertisseurs de fumée devraient être interconnectés, de sorte que lorsque l'alarme d'un détecteur retentit, les alarmes des autres détecteurs soient également déclenchées.

Prévoir au moins deux façons de sortir de chaque pièce, si possible. Assurez-vous que toutes les portes et fenêtres s'ouvrent facilement.

Prévoyez un lieu de rencontre à l'extérieur, à une distance sécuritaire de votre domicile, qui servira de lieu de rassemblement pour tout le monde.

Pratiquez votre exercice d'incendie à domicile au moins deux fois par année avec tous les membres du ménage, y compris les invités.

Faites au moins un exercice de jour et un de nuit.

Pour en savoir plus sur la Semaine de la prévention des incendies et le thème de cette année, « N'attendez pas le feu pour préparer votre évacuation », visitez le www.fpw.org.

Co-operators offre également une ressource sur la prévention des incendies à domicile et un message d'intérêt public de trois minutes en format mp4 sur l'importance de la planification de l'évacuation en cas d'incendie est également disponible sur demande.

À propos de Co-operators

Co-operators est une importante coopérative canadienne de services financiers qui offre de multiples produits, services et conseils personnalisés d'assurance et de placement pour aider les Canadiens à renforcer leur sécurité et leur stabilité financière. L'entreprise dispose de plus de 61,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Co-operators prodigue des conseils fiables aux Canadiens depuis 76 ans. L'organisation est bien connue pour son engagement communautaire et son engagement pour le développement durable. L'organisation a atteint la carboneutralité en 2020 et s'est engagée à atteindre la carboneutralité dans ses opérations et ses investissements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe aussi parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : www.cooperators.ca.

À propos de la National Fire Protection AssociationMD (NFPAMD)

Fondée en 1896, NFPAMD est une organisation mondiale sans but lucratif autofinancée qui se consacre à la prévention des décès, des blessures, des pertes matérielles et économiques attribuables aux incendies, à l'électricité et aux dangers liés. L'association fournit de l'information et des connaissances au moyen de plus de 300 normes et codes consensuels et grâce à la recherche, la formation, l'éducation, la sensibilisation et la promotion par recommandations, et en établissant des partenariats avec d'autres personnes qui partagent un intérêt à faire avancer la mission de la NFPA. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.nfpa.org. Tous les codes et normes de la NFPA peuvent être consultés gratuitement en ligne au www.nfpa.org/freeaccess.

À propos de CanOps

La Canadian Public Safety Operations Organization (CanOps) est un organisme national sans but lucratif créé en 2014 qui offre des solutions et des services novateurs en matière de sécurité publique partout au Canada. L'organisme fournit aux personnes, aux collectivités, aux industries et aux gouvernements les ressources dont ils ont besoin et établit des liens entre eux pour rassembler davantage de personnes et d'organisations.

Grâce à l'élaboration de nouveaux produits de sécurité publique et à des campagnes de sensibilisation, à des possibilités de commandite et à des partenariats avec des experts dans le domaine, CanOps est en mesure d'offrir une tarification avantageuse et de la documentation et des programmes nationaux bilingues au profit des organismes de sécurité publique partout au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.canops.org. Pour obtenir des documents d'information sur la sécurité publique, visitez www.canopsstore.org.

