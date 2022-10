Le ministre Guilbeault rencontre le Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques





OTTAWA, ON, le 6 oct. 2022 /CNW/ - Les jeunes Canadiens sont personnellement investis de façon absolue et durable dans la protection de l'environnement, et leurs revendications pour une action climatique plus ambitieuse de la part des gouvernements et des entreprises permettent de sensibiliser les autres et de leur donner un élan et des occasions pour aller plus vite et plus loin dans la lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement du Canada est conscient de l'urgence et de l'ampleur des mesures à prendre pour protéger notre planète pour les générations actuelles et futures. Les jeunes doivent absolument être mis à contribution alors que nous continuons de nous attaquer à ce dossier urgent.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a rencontré cette semaine les membres du Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques lors de leur toute première réunion en personne, qui s'est tenue à Ottawa, en Ontario. Ensemble, ils ont discuté d'une vision commune pour le Conseil et des priorités pour la prochaine année.

Les membres du Conseil ont également eu l'occasion de rencontrer les personnes suivantes :

Terry Duguid , secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, pour s'entretenir de la meilleure façon d'amplifier leur voix au sein du gouvernement et du Parlement;

, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, pour s'entretenir de la meilleure façon d'amplifier leur voix au sein du gouvernement et du Parlement; l'honorable Kamal Khera , ministre des Aînés et l'une des plus jeunes femmes à avoir été élue au Parlement, pour discuter en quoi les jeunes et la diversité sont des forces qui peuvent être optimisées pour générer progrès et changements;

, ministre des Aînés et l'une des plus jeunes femmes à avoir été élue au Parlement, pour discuter en quoi les jeunes et la diversité sont des forces qui peuvent être optimisées pour générer progrès et changements; Ilona Dougherty , une experte primée, pour une conversation sur la participation des jeunes au sein des entreprises, du secteur public et de la société civile;

, une experte primée, pour une conversation sur la participation des jeunes au sein des entreprises, du secteur public et de la société civile; des représentants d'Environnement et Changement climatique Canada , dont le négociateur en chef du Canada en matière de changements climatiques, afin de parler des priorités du Canada pour la prochaine Conférence des Parties à la Convention?cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27) .

« L'avenir appartient aux jeunes, et leur opinion doit être prise en compte dans la lutte contre les changements climatiques. Nous avons créé le Conseil des jeunes pour obtenir leur avis et leurs points de vue concernant les meilleurs moyens de réduire les gaz à effet de serre, de protéger et de conserver les milieux naturels, et de nous adapter aux aléas de notre nouvelle réalité climatique. Cette toute première réunion servira à établir les priorités et la vision du Conseil, et à faire en sorte que ce dernier ait une incidence sur les politiques gouvernementales. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les jeunes apportent une vision dynamique et diversifiée, et nous gagnons tous à nous en imprégner. Que ce soit pour lutter contre la crise climatique, éliminer les stéréotypes liés à l'âgisme ou défendre les droits de la personne dans le monde entier, les jeunes sont une force motrice du changement. Notre gouvernement veille à ce que les jeunes de tout le pays soient entendus et jouent un rôle important dans l'élaboration de nos politiques. C'est le pays qui en ressort plus fort. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre des Aînés

Le Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques est composé de dix jeunes Canadiens de toutes les régions du pays, qui se passionnent pour la protection de l'environnement et l'action climatique. Dans leurs collectivités et au-delà, ils font preuve de leadership dans ces domaines et inspirent d'autres personnes à faire de même.

des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques est composé de dix jeunes Canadiens de toutes les régions du pays, qui se passionnent pour la protection de l'environnement et l'action climatique. Dans leurs collectivités et au-delà, ils font preuve de leadership dans ces domaines et inspirent d'autres personnes à faire de même. Le Conseil des jeunes offre la chance à de jeunes Canadiens passionnés de faire connaître leur point de vue unique, de créer un changement positif, et d'acquérir une expérience et des compétences précieuses.

des jeunes offre la chance à de jeunes Canadiens passionnés de faire connaître leur point de vue unique, de créer un changement positif, et d'acquérir une expérience et des compétences précieuses. Au cours de sa première année d'existence, le Conseil des jeunes se concentrera sur la mise en oeuvre du plan climatique national visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, sur la participation des jeunes aux sommets internationaux, et sur les solutions fondées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques et l'appauvrissement de la biodiversité.

Les membres du Conseil des jeunes seront convoqués à quatre réunions officielles par année; la prochaine aura lieu dans les mois à venir.

