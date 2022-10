Clario renforce son équipe de direction pour mettre en oeuvre sa stratégie de croissance à long terme





Le nouveau PDG nomme deux nouveaux cadres et promeut un scientifique vétéran au poste de médecin en chef afin de recentrer l'entreprise et de contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie de croissance à long terme

PHILADELPHIE, 6 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Clario , une société technologique qui fournit des solutions de pointe pour les essais cliniques décentralisés (ECD), hybrides et sur site, a annoncé aujourd'hui trois changements stratégiques importants au sein de son équipe de direction afin de recentrer l'entreprise et de favoriser la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance à long terme. Ces nominations concernent des postes nouveaux et existants, et s'appuient sur les talents internes et l'expertise externe de Clario. Terry Burke a quitté Quest Diagnostics pour rejoindre Clario en tant que vice-président exécutif de l'activité eCOA de Clario, David Fusco a quitté Staple Street Capital pour rejoindre Clario en tant que vice-président exécutif du capital humain, et le Dr Todd Rudo a été nouvellement promu au poste de médecin en chef de Clario.

Chris Fikry, directeur général de Clario, a déclaré :

« Alors que nous nous concentrons sur l'environnement complexe et changeant des essais cliniques post-pandémie, Clario continue de recruter de nouvelles compétences et de développer les talents existants dont nous avons besoin pour répondre aux besoins de nos clients et de leurs patients. Mes collègues et moi sommes ravis d'annoncer les derniers ajouts à notre équipe de direction, qui apporteront chacun une expertise approfondie et une vaste expérience à l'organisation. »

À propos de Clario

Clario est une société technologique de pointe qui génère les preuves cliniques les plus riches du secteur pour nos partenaires des secteurs pharmaceutique, biotechnologique et des dispositifs médicaux. Dans le cadre d'essais décentralisés et sur site, notre expertise scientifique approfondie, notre envergure mondiale et la plus vaste plateforme technologique de l'industrie permettent à nos partenaires de transformer des vies. Clario offre les solutions Trial Anywheretm , qui alimentent les essais cliniques décentralisés (ECD) et hybrides depuis plus de 20 ans, permettant aux promoteurs de collecter des données d'évaluation de haute qualité à partir de n'importe quel lieu ou modalité, tout en améliorant l'expérience et la diversité des patients. Clario possède la seule plateforme technologique qui combine eCOA, sécurité cardiaque, imagerie médicale, mouvements de précision et paramètres respiratoires. Avec des installations dans neuf pays, l'équipe mondiale d'experts en science, technologie et opérations de Clario a contribué à la réalisation de plus de 19 000 essais et 870 études réglementaires pour plus de cinq millions de patients dans 120 pays. Notre innovation transforme les essais cliniques depuis 50 ans.

