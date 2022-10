Lancement du quatrième appel à projets du Programme de coopération climatique internationale





QUÉBEC, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) lance aujourd'hui le nouvel appel à projets du Programme de coopération climatique internationale (PCCI). Ce programme a pour objectif de soutenir la mise en oeuvre d'initiatives québécoises visant à lutter contre les changements climatiques au sein de pays francophones d'Afrique et des Antilles. Doté d'un budget total de 21,2 M$, cette dernière mouture du PCCI permettra de continuer à faire rayonner l'expertise québécoise à l'international à travers des projets d'adaptation aux changements climatiques et d'atténuation de ces changements, en étroite collaboration avec les communautés visées.

Les projets sélectionnés devront prendre en compte les priorités gouvernementales des pays hôtes en matière de climat et de développement durable, tout en contribuant à réduire la pauvreté. Plus précisément, les projets réalisés dans le cadre du PCCI devront permettre d'atteindre les objectifs suivants :

Établir et consolider des partenariats internationaux dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques;

Renforcer les capacités des communautés locales, en particulier celles des femmes et des jeunes, dans la lutte contre les changements climatiques;

Promouvoir l'expertise et le savoir-faire du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques à l'international.

Les organisations à but non lucratif, les entreprises et les institutions de recherche et d'enseignement postsecondaire intéressées à se prévaloir de cette aide financière ont jusqu'au 23 janvier 2023 à midi pour déposer une demande. À noter que les projets doivent être réalisés à l'intérieur d'un délai de trois ans et être achevés au plus tard le 31 mars 2028.

Le Québec s'est engagé, lors de la 21e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 2015, à contribuer aux efforts internationaux visant à limiter le réchauffement climatique sur la planète. Reconnaissant que la crise climatique affecte fortement les pays plus vulnérables, le Québec a aussi choisi de soutenir ces pays afin qu'ils puissent lutter plus efficacement contre les impacts grandissants des changements climatiques.

Faits saillants?:

Le PCCI est financé par le Fonds d'électrification et de changements climatiques. Le programme s'inscrit dans l'action 4.2.3.2 du plan de mise en oeuvre 2022-2027 (PMO 2022-2027) du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), qui vise à soutenir des initiatives québécoises et multilatérales de coopération climatique internationale.

Depuis son lancement en 2016, le PCCI a permis la réalisation de 37 projets, portés par des organisations québécoises, qui ont permis de lutter contre les changements climatiques au sein de 12 pays francophones.

En novembre 2019, le PCCI a reçu l'un des Prix de l'action climatique de l'ONU, dans la catégorie « Financement pour des investissements respectueux du climat ». Ce prix reconnaît spécifiquement les investissements financiers innovants dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques et de l'atténuation des impacts de ces changements.

SOURCE Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Communiqué envoyé le 6 octobre 2022 à 10:00 et diffusé par :