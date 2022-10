Pénurie de logements au Canada : Capacité de main-d'oeuvre qualifiée





OTTAWA, ON, le 6 oct. 2022 /CNW/ - En juin 2022, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié le rapport Pénurie de logements au Canada - Estimation des besoins pour résoudre la crise de l'abordabilité du logement au Canada d'ici 2030 (rapport PLC 2030), qui représente une première mesure pour estimer la quantité de logements supplémentaires qui devront être créés afin de rétablir l'abordabilité du logement d'ici 2030.

Le nombre de travailleurs qualifiés requis représente un défi important à relever pour atteindre ces objectifs d'ici 2030. À l'aide des cibles de l'offre de logements établies dans le rapport PLC 2030, la SCHL a publié le rapport de suivi Contraintes liées à la capacité de main-d'oeuvre et offre de logements dans les grandes provinces du Canada, qui examine la capacité de main-d'oeuvre qualifiée en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique et en Alberta pour répondre à ce niveau d'offre de logements nécessaire.

Le rapport se penche sur le scénario le plus optimiste, qui prévoit les mises en chantier de logements avec une capacité « maximale » de main-d'oeuvre, et compare ces projections aux cibles d'abordabilité de l'offre établies dans le rapport PLC 2030 et aux prévisions de référence de la SCHL pour les mises en chantier. Le scénario le plus optimiste est fondé sur le pourcentage le plus élevé de personnes au sein de notre population qui travaillent dans le secteur de la construction résidentielle et le plus faible nombre de travailleurs de la construction résidentielle par logement en construction enregistré au cours des 25 dernières années.

Le rapport conclut que, dans les scénarios les plus optimistes, les mises en chantier de logements seront nettement inférieures aux cibles d'abordabilité du logement établies pour 2030 en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec. Quant à l'Alberta, elle sera en mesure d'atteindre sa cible d'ici 2030.

Ce rapport renforce encore le fait que, pour résoudre le problème de l'abordabilité du logement, nous avons besoin d'une approche collaborative pour accroître l'offre de logements afin de répondre à la demande. Pour ce faire, il faudra s'appuyer sur des idées et des initiatives novatrices utilisées dans le secteur de l'habitation et dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral, comme elles sont décrites dans la section Solutions proposées ci-dessous.

Principales constatations du rapport :

Au rythme actuel, la capacité de main-d'oeuvre sera insuffisante pour combler les importantes écarts d'offre de logements, surtout en Ontario et en Colombie-Britannique.

et en Colombie-Britannique. Dans le scénario le plus optimiste, la capacité de main-d'oeuvre dont nous disposons permettra seulement d'accroître de 30 à 50 %, en moyenne par année, le volume des mises en chantier de logements dans les quatre grandes provinces entre 2022 et 2030 par rapport aux prévisions de référence de la SCHL à ce sujet :

2030 par rapport aux prévisions de référence de la SCHL à ce sujet : Ontario : 36 %



Québec : 29 %



Colombie-Britannique : 41 %



Alberta : 54 %

L' Ontario , le Québec et la Colombie-Britannique devront doubler leurs scénarios de capacité de main-d'oeuvre les plus optimistes afin d'atteindre adéquatement les cibles d'abordabilité en matière d'offre d'ici 2030.

, le Québec et la Colombie-Britannique devront doubler leurs scénarios de capacité de main-d'oeuvre les plus optimistes afin d'atteindre adéquatement les cibles d'abordabilité en matière d'offre d'ici 2030. Les problèmes de capacité de main-d'oeuvre sont particulièrement préoccupants en Ontario , la province qui compte la plus importante population et où les pressions exercées sur les prix sont les plus fortes.

, la province qui compte la plus importante population et où les pressions exercées sur les prix sont les plus fortes. Bien que la pandémie ait montré que le milieu de travail peut se transformer et qu'il est possible de gérer de plus grands volumes de construction avec moins de travailleurs, cette nouvelle réalité pourrait tout de même se traduire par des arriérés de construction qui entraîneront des retards et reporteront l'ajout de nouveaux logements sur les marchés où les besoins sont accrus.

Solutions proposées :

Renseignements sur ce communiqué :

Nous encourageons les journalistes à communiquer avec les Relations avec les médias de la SCHL et à s'adresser aux auteurs du rapport au sujet des Contraintes liées à la capacité de main-d'oeuvre et offre de logements dans les grandes provinces du Canada.

Suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Note d'information :

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Il s'agit d'un autre rapport qui s'inscrit dans une série de rapports que nous publierons pour mieux comprendre les problèmes d'abordabilité du logement au Canada et combler les lacunes dans les connaissances.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 6 octobre 2022 à 10:00 et diffusé par :