Manuvie annonce son engagement à World Central Kitchen pour aider à des interventions de secours et de rétablissement

Plus d'un million de dollars pour la livraison de repas à la suite de crises ainsi que la mise en place de systèmes alimentaires résilients

En CAD, sauf indication contraire

TORONTO, 6 octobre 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Manuvie (NYSE: MFC) a annoncé s'engager sur plusieurs années envers World Central Kitchen (WCK) afin de soutenir les interventions de secours mondiales, les plans d'intervention en cas d'urgence et la résilience conformément à son programme axé sur les effets récemment lancé. La Société a pris un engagement d'un million de dollars et fournira un soutien supplémentaire par l'entremise de son programme continu de cotisations de contrepartie de Manuvie après des catastrophes.

Ces derniers jours, WCK a servi des centaines de milliers de repas dans des régions touchées par l'ouragan Fiona, y compris en Nouvelle-Écosse. L'organisation a aussi mis en place une cuisine d'urgence qui prépare des repas pour les personnes dans le besoin touchées par l'ouragan Ian en Floride.

WCK est un organisme mondial sans but lucratif qui travaille en première ligne pour servir des repas fraîchement préparés durant les crises, tout en mettant en place des systèmes alimentaires résilients avec des solutions locales. Lorsqu'un désastre frappe, l'équipe Relief de WCK se mobilise sans délai pour préparer et servir des repas aux personnes dans le besoin, tout en soutenant les économies locales en tirant parti des ressources au sein de la communauté.

Tom Crohan, chef mondial, Investissements communautaires à Manuvie, explique : « Nous sommes témoin des effets dévastateurs que les ouragans et les typhons ont sur les zones habitées par notre personnel et nos clients. Le modèle d'interventions de secours unique de WCK aide non seulement les communautés du monde entier à se rétablir immédiatement après des catastrophes en servant des repas nutritifs fraîchement préparés, mais il contribue également à mettre en place des systèmes alimentaires résilients avec des solutions axées sur la communauté qui sont essentielles au maintien de la santé et du bien-être. Au nom de mes collègues, nous sommes fiers de réaliser cet investissement stratégique et nous avons hâte de travailler ensemble dans les mois et les années à venir. »

Cette année, Manuvie a publié son programme axé sur les effets à l'échelle mondiale qui fait état de l'engagement de Manuvie à bâtir une meilleure Société pour un monde meilleur. Le programme axé sur les effets repose sur trois piliers reliés entre eux, chacun comprenant des objectifs, des engagements et des mesures : promouvoir le maintien de la santé et du bien-être; créer des occasions économiques inclusives et favoriser un avenir durable. La mission de WCK concorde avec les trois piliers, puisque l'organisation travaille à l'amélioration de la santé humaine et environnementale, tout en accélérant la reprise économique grâce à l'approvisionnement local et à l'embauche de fournisseurs alimentaires locaux.

Jason Collis, vice-président, équipe Relief de WCK, nous confie : « La générosité de partenaires comme Manuvie est essentielle pour nos activités. Cet engagement représente bien plus qu'un simple don. Il contribue à s'assurer que nos équipes aient les moyens de continuer à servir des repas nutritifs aux personnes dans le besoin dans l'urgence du moment. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur Manuvie et sur sa vive conviction en notre mission, entre autres sur sa volonté de mobiliser ses propres communautés et de créer un mouvement de soutien pour WCK et pour les personnes qui en ont le plus besoin. »

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file en services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à mieux vivre. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de notre Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous servons des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2021, la Société comptait plus de 38 000 employés, plus de 119 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 33 millions de clients. Nous exerçons nos activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où nous sommes présents depuis plus de 160 ans. Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Au cours des 12 derniers mois, nous avons versé 32,7 milliards de dollars canadiens à nos clients.

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

