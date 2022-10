WSX.TV ANNONCE UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE POUR LES FANS DE SUPERCROSS DU MONDE ENTIER





SX Global, promoteur exclusif du Championnat du Monde FIM de Supercross (WSX), lance une chaîne de live streaming destinée aux régions où la couverture télévisée linéaire est indisponible

QUEENSLAND, Australie, 6 octobre 2022 /PRNewswire/ -- SX Global, la société australienne de sport et de divertissement à l'origine du Championnat du Monde FIM de Supercross (WSX) a annoncé aujourd'hui le lancement de WSX.TV, la chaîne de streaming officielle du WSX. WSX.TV offrira aux fans de supercross et au grand public la possibilité de s'abonner pour accéder à la diffusion des courses en direct, au streaming à la demande et à du contenu exclusif.

La diffusion du championnat WSX présentera plusieurs innovations révolutionnaires inédites en supercross. Le service de streaming promet d'offrir aux fans une expérience de visionnage exceptionnelle, notamment grâce à la retransmission en direct des images des caméras embarquées sous plusieurs angles et sur plusieurs motos, à un module graphique amélioré, à des caméras extrêmes en super slow motion, aux statistiques des pilotes, à la technologie Spidercam, et bien plus encore. Les fans bénéficieront d'une expérience de classe mondiale pour regarder le championnat de supercross dans toute sa splendeur.

« Nous sommes très heureux de lancer WSX.TV et d'offrir aux fans un accès illimité au Championnat du Monde FIM de Supercross, a déclaré Nathan Prendergast, directeur de la télévision chez SX Global. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour offrir une expérience de visionnage incroyable qui permet aux fans d'être complètement immergés dans une expérience de supercross supérieure qui les tiendra en haleine pendant plus de trois heures. La saison pilote de cette année n'est que le début ? nous sommes impatients de montrer aux fans ce que nous avons prévu pour la suite. »

En complément de WSX.TV, et pour offrir une valeur ajoutée et une expérience exceptionnelle aux fans du monde entier, WSX vient d'annoncer des accords de partenariats pour la diffusion linéaire du Championnat du Monde FIM de Supercross en direct aux États-Unis (sur FOX Sports 1), en Australie (The Seven Network), ainsi qu'au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe (BT Sport). WSX travaille avec ses partenaires de diffusion sur d'autres grands marchés de supercross, notamment au Japon ; d'autres informations suivront à ce sujet.

Dans toutes les autres régions où les options linéaires ne sont pas disponibles, les fans auront la possibilité d'acheter un « Pass Pay-Per-View » à 6,99 $ US par manche de championnat qui leur permettra de profiter de trois heures exaltantes de supercross en direct.

WSX.TV proposera une option d'abonnement gratuit à tous les pays, appelée 'Freemium', pour accéder au contenu exclusif de WSX, notamment à la diffusion en direct des conférences de presse, des présentations des pilotes et des équipes, des interviews, des extraits inédits des courses et bien plus encore. En Australie, au Royaume-Uni et en Europe, où il existe un partenaire de télévision en direct, seule l'option Freemium sera disponible. Aux États-Unis, les téléspectateurs auront accès au championnat à la demande, 24 heures après la diffusion en direct sur FOX Sports 1.

Pour 49,99 $ US, les fans peuvent s'abonner au 'Championship Pass' du WSX, qui donne accès en direct et à la demande à la saison pilote 2022 et à la saison 2023, ainsi qu'à tous les avantages de l'abonnement Freemium.

Pour en savoir plus sur le WSX ou pour acheter WSX.TV, consultez le site : WSXchampionship.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1845951/FIM_WSX_Logo_Logo.jpg

