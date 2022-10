La ville finlandaise d'Oulu, Capitale européenne de la culture 2026, annonce le lancement d'un appel à propositions ouvert pour les partenaires internationaux du programme





La ville d'Oulu, avec 33 municipalités et villes du nord de la Finlande, sera la Capitale européenne de la culture en 2026. L'année sera riche en offres culturelles passionnantes, diverses et uniques déposées par des milliers d'acteurs européens. Cet appel à propositions ouvert 2022 s'adresse à des projets d'envergure nécessitant plusieurs années de préparation. L'équipe d'Oulu2026 accompagnera les candidats internationaux dans leur recherche de collaborateurs locaux dans la région.

Rejoignez le webinaire d'information en anglais sur Zoom le 19 octobre à 14h00 (EEST) https://oulu2026.eu/en/opencall (pour s'inscrire au webinaire)

Coopération internationale

L'objectif d'Oulu2026 est de parvenir à un « changement climatique culturel » permanent et d'utiliser la culture pour un développement positif dans le nord de la Finlande. Le programme Oulu2026 s'articule autour des trois thèmes suivants : Wild City, Cool Contrasts et Brave Hinterland. L'ensemble des propositions dans le cadre de l'appel doivent avoir un lien avec ces thèmes.

« Brave Hinterland » met en lumière des récits sur la vie et les conditions de vie en périphérie, le changement climatique et une région encore méconnue de l'Europe. « Wild City » expose la façon dont les villes et les villages se développent dans les régions sauvages, désolées et hostiles du nord, et comment la créativité unique et indomptée de ces régions est canalisée afin de soutenir et encourager les rêves des jeunes. « Cool Contrasts » soulève des questions et relie les oppositions qui dominent la vie dans le nord de la Finlande, comme la lumière et l'obscurité, ainsi que la technologie et l'art, des oppositions observées non seulement dans le nord de la Finlande, mais partout en Europe.

« Nous sommes en quête de projets à fort impact et espérons qu'ils seront déposés en partenariat avec des acteurs de la région d'Oulu2026 », déclare Samu Forsblom, directeur du programme.

La clôture de l'appel à propositions ouvert est prévue pour le 9 décembre à 23h59 (EEST).

Informations : www.Oulu2026.eu/en Oulu2026-bidbook

La ville finlandaise d'Oulu est la Capitale européenne de la culture 2026. L'ECoC, l'une des initiatives les plus connues de l'Union européenne, met en évidence l'importance des villes en tant que centres de la vie culturelle. Notre thème principal, le « changement climatique culturel », se concentre sur les façons passionnantes et inattendues de se reconnecter à travers la culture, l'art et la technologie. La Capitale européenne de la culture 2026 est coordonnée par l'Oulu Culture Foundation. La ville d'Oulu est la capitale du nord de la Finlande. La région d'Oulu, une des régions finlandaises dont la croissance est la plus rapide, compte environ 250 000 habitants.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 octobre 2022 à 08:55 et diffusé par :